Тарасова о прокате Ковтуна: это позор и аут, просто стыд!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Максима Ковтуна за прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Минске. После выступления 19 фигуристов он показал девятый итоговый результат. "Позор какой-то, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Это называется "аут". Просто стыдно. У нас есть, кем менять. Сам себя поменял! Он должен бороться. У них с Кацалаповым очень похожая психика. Дожидается оценок, а каких оценок тут ждать? В десятке бы остаться. И потом, ему это совершенно ни к чему. Итог выступления? Итога нет. Человек в обмороке катается и сидит в нем до сих пор. Может, мы бросим его поддерживать и он сам себя начнет? Я его не поддерживаю. Да, я его люблю, ну и что же? В него очень много вложено сил Елены Водорезовой".