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«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ по фигурному катанию 

ТВ Центр 1 час назад
В Минске состоялись выступления мужчин в произвольных программах на чемпионате Европы по фигурному катанию. Россиянин Александр Самарин занял второе место. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес, для которого успех стал седьмым на этих турнирах.
Остальные россияне провалились. Михаил Коляда занял только пятое место, а Максим Ковтун и вовсе — 14-е. Последний фигурист сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.
Выступление Ковтуна жестко прокомментировала известный тренер Татьяна Тарасова.
"Господи, позор какой-то! Честное слово — просто амок. Да, но если амок — сидите дома. Просто стыдно", — отметила она в эфире "Первого канала".
Также Тарасова подчеркнула, что у России есть, кем его менять, передает Sports.ru. По ее мнению российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы "не за десятыми и одиннадцатыми местами".
Накануне, 25 января, состоялись выступления девушек на произвольной программе. Лучшей оказалась еще одна россиянка Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка стала второй.
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Комментарии28
Фигурное катание , Видео , Хавьер Фернандес , Александр Самарин , Татьяна Тарасова , Михаил Коляда , Максим Ковтун , Первый канал , Sports.ru
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