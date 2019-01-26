«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ по фигурному катанию

В Минске состоялись выступления мужчин в произвольных программах на чемпионате Европы по фигурному катанию. Россиянин Александр Самарин занял второе место. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес , для которого успех стал седьмым на этих турнирах.

Остальные россияне провалились. Михаил Коляда занял только пятое место, а Максим Ковтун и вовсе — 14-е. Последний фигурист сорвал все прыжки и получил худшие баллы за технику среди всех фигуристов.

Выступление Ковтуна жестко прокомментировала известный тренер Татьяна Тарасова

"Господи, позор какой-то! Честное слово — просто амок. Да, но если амок — сидите дома. Просто стыдно", — отметила она в эфире "Первого канала".

Также Тарасова подчеркнула, что у России есть, кем его менять, передает Sports.ru . По ее мнению российские фигуристы приезжают на чемпионат Европы "не за десятыми и одиннадцатыми местами".

Накануне, 25 января, состоялись выступления девушек на произвольной программе. Лучшей оказалась еще одна россиянка Софья Самодурова. Олимпийская чемпионка Загитова допустила несколько ошибок и один раз упала. В результате фигуристка стала второй.