Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин согласен с мнением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что с нынешним уровнем катания Михаила Коляды и Максима Ковтуна ветераны могут оказаться полезны сборной России. Об этом он сказал ТАСС.
Ранее Плющенко в шутку пригрозил вернуться в большой спорт, если Коляда и Ковтун продолжат кататься так же, как на чемпионате Европы в Минске. Ковтун показал 16-й результат в произвольной программе и стал 14-м по итогам турнира. Коляда шел первым после короткой, но в итоге стал лишь пятым, в произвольной программе он стал 11-м.
"Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться — ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались", — сказал Ягудин.
Серебро чемпионата Европы впервые в карьере завоевал россиянин Александр Самарин.
"Вот ему хочется крепко пожать его мужскую руку — оперировался, восстанавливался, молчал, делал", — отметил Самарин.