Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригрозил вернуться в большой спорт, если российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда продолжат выступать на соревнованиях так, как это было на чемпионате Европы в Минске.
« [Александр] Самарин — просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место», — передает ТАСС слова Плющенко.
«Но вот Коляда и Ковтун, это, конечно… На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и [Алексеем] Ягудиным. Мы тоже можем с тройными «бомбануть», да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем», — сказал он.
«Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой. Хотя мысли есть», — добавил он.
Коляда, допустив много ошибок при исполнении произвольной программы, занял пятое место на чемпионате Европы. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и занял на турнире 14-е место. Испанец Хавьер Фернандес стал чемпионом Европы, а серебро взял россиянин Александр Самарин. Итальянец Маттео Риццо — на третьем месте.
Ранее Плющенко язвительно отозвался о спортсмене Алексее Ягудине. Тот участвовал в корпоративном мероприятии, организованном в развлекательном комплексе, где катаются ученики академии Плющенко.