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Фигурист Коляда избежал перелома руки после падения на чемпионате Европы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский фигурист Михаил Коляда избежал перелома руки после падения во время произвольной программы на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Коляда, лидировавший после короткой программы на турнире, неудачно выступил в произвольной и занял итоговое пятое место. После одного из падений спортсмен повредил запястье левой руки. Позже фигуристу сделали рентген.
"Михаил прошел обследование, с ним все в порядке, перелома нет", — сообщил Коган.
Для Коляды нынешний чемпионат Европы стал четвертым в карьере, его высшим достижением является бронза на первенствах 2017 и 2018 годов. Он является серебряным призером командного турнира Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Чемпионом Европы стал испанский фигурист Хавьер Фернандес (271,59), серебро завоевал россиянин Александр Самарин (269,84), третье место занял итальянец Маттео Риццо (247,08).
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