Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт считает набранный Загитовой вес причиной ее поражения на ЧЕ 

Газета.Ru
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске, передает "РИА Новости".
Эксперт считает, что внешнее давление не является основной причиной неудачи спортсменки.
"Спортсмены такого уровня особо не обращают на это внимание. Конечно, это влияет, но на таком уровне спортсменов учат не обращать внимание и отключаться. Не думаю, что проиграла из-за этого. Она подросла, набрала еще вес, не может пока найти баланс. Но она очень хорошо работает, и я за нее не переживаю", — рассказал Дмитриев.
Напомним, что на Загитова не смогла сохранить титул чемпионки Европы, уступив звание Софье Самодуровой.
Ранее российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, поделился эмоциями от серебряной медали чемпионата Европы.
Газета.Ru: последние новости
Плющенко назвал позором выступление Коляды в произвольной программе Стали известны подробности травмы Коляды Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ
Фигурное катание , Иван Букин , Александра Степанова , РИА Новости
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Страшный сон Тутберидзе: у Европы новая чемпионка
Фигурное катание
Одолевшая Загитову спортсменка сделала признание
Фигурное катание
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
06:01
Фигурист-мем покорил Европу
Фигурное катание
00:18
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Хоккей
03:44
У пятикратного чемпиона ОИ обнаружили рак
Летние виды спорта Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение