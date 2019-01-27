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Александр Коган подвел итоги чемпионата Европы 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал удовлетворительными итоги выступления российской команды на чемпионате Европы в Минске.
Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали на завершившемся в столице Белоруссии чемпионате Европы по фигурному катанию.
"Считаю, что выступление российских фигуристов было удовлетворительным, завоевали почти половину медалей. Нужно осмыслить и проанализировать итоги чемпионата. По организации все прошло на достаточно хорошем уровне, все сервисы необходимые были предоставлены спортсменам и тренерам, судьям и всем остальным. Соревнования прошли на хорошем объекте и можно говорить об отличном уровне организации", — сказал Коган в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.
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