Александр Коган подвел итоги чемпионата Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал удовлетворительными итоги выступления российской команды на чемпионате Европы в Минске.

Сборная России завоевала одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали на завершившемся в столице Белоруссии чемпионате Европы по фигурному катанию.