Лукашенко сравнил хоккеистов и фигуристов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , прокатившись на коньках по льду «Минск-Арены», заявил, что самыми мужественными спортсменами являются не хоккеисты, а фигуристы.

Лукашенко признался, что не является специалистом в фигурном катании, и отметил, что озвучивает свою точку зрения. «Выходя на лед „Минск-Арены“, я прежде всего подумал о мужестве. Родившись в коньках и всю жизнь простояв в коньках, я почувствовал, выходя на лед, незащищенный, какой-то страх. А они как — раздетые, полуголые, без всякой зашиты, крутятся, прыгают, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» — приводит его слова РИА «Новости»

Обращаясь к судьям, Лукашенко сказал, что фигурное катание — это субъективный вид спорта и всегда будет таким, каким бы реформам его не подвергать. «Мы видели переживания, трагедии, вознесения великих спортсменов, которые посвятили жизнь этому виду спорта», — сказал глава Белоруссии.

В Минске в воскресенье показательными выступлениями завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Победу в турнире девушек-одиночниц одержала 16-летняя россиянка Софья Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, третьей стала финка Вивека Линдфорс.

Загитова заявила, что рада серебряной медали, так как могла остаться ни с чем. Тем не менее, ее выступление на чемпионате назвали провалом.