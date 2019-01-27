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Лукашенко сравнил хоккеистов и фигуристов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокатившись на коньках по льду «Минск-Арены», заявил, что самыми мужественными спортсменами являются не хоккеисты, а фигуристы.
Лукашенко признался, что не является специалистом в фигурном катании, и отметил, что озвучивает свою точку зрения. «Выходя на лед „Минск-Арены“, я прежде всего подумал о мужестве. Родившись в коньках и всю жизнь простояв в коньках, я почувствовал, выходя на лед, незащищенный, какой-то страх. А они как — раздетые, полуголые, без всякой зашиты, крутятся, прыгают, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» — приводит его слова РИА «Новости».
Обращаясь к судьям, Лукашенко сказал, что фигурное катание — это субъективный вид спорта и всегда будет таким, каким бы реформам его не подвергать. «Мы видели переживания, трагедии, вознесения великих спортсменов, которые посвятили жизнь этому виду спорта», — сказал глава Белоруссии.
В Минске в воскресенье показательными выступлениями завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Победу в турнире девушек-одиночниц одержала 16-летняя россиянка Софья Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место, третьей стала финка Вивека Линдфорс.
Загитова заявила, что рада серебряной медали, так как могла остаться ни с чем. Тем не менее, ее выступление на чемпионате назвали провалом.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Александр Лукашенко , РИА Новости
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