РУСАДА взялось за говорившую о пользе допинга фигуристку 

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о проверке, которую проводит организация в связи с высказыванием 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о пользе допинга.
«Мы уже ведём расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определённые предварительные выводы», — цитирует его «Р-Спорт».
Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.
Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».