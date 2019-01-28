РУСАДА взялось за говорившую о пользе допинга фигуристку

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о проверке, которую проводит организация в связи с высказыванием 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о пользе допинга.

«Мы уже ведём расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определённые предварительные выводы», — цитирует его «Р-Спорт».

Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.