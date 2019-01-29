Москомспорт провел беседу с заявившей о пользе допинга фигуристкой

Родители и тренер 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой провели разъяснительную беседу со спортсменкой после того, как она заявила о пользе допинга, передает ТАСС

"Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера", — говорится в заявлении Москомспорта.

Во время прямого эфира в инстаграме юная спортсменка заявила, что для выступления фигуристам надо «выпить много правильного допинга». Позднее она назвала свои слова глупостью.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяет высказывание 13-летней фигуристки о пользе допинга.