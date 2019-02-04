Тарасова нашла новый феномен российского фигурного катания

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала катание победительницы женских соревнований — 14-летней Александры Трусовой — потрясающим. «Я такого катания еще не видела, это феноменально. Когда она так катается, то выиграть у нее невозможно», — заявила она.

Тренер поздравила команду Этери Тутберидзе с полным подиумом в женском одиночном катании. Тарасова отметила короткую программу серебряной призерки Алены Косторной, посчитав ее «ангельской».