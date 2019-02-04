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Тарасова нашла новый феномен российского фигурного катания 

Lenta.ru + ещё 73 7 часов назад
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Ее слова приводит Sport24.
Тарасова назвала катание победительницы женских соревнований — 14-летней Александры Трусовой — потрясающим. «Я такого катания еще не видела, это феноменально. Когда она так катается, то выиграть у нее невозможно», — заявила она.
Тренер поздравила команду Этери Тутберидзе с полным подиумом в женском одиночном катании. Тарасова отметила короткую программу серебряной призерки Алены Косторной, посчитав ее «ангельской».
Все три призовых места на чемпионате России в женском одиночном катании заняли фигуристки команды Тутберидзе. На первом месте расположилась Трусова (233,99 балла), на втором — Косторная (230,79 балла) и на третьем — Анна Щербакова (223,97). Победительница турнира Трусова исполнила произвольную программу с неофициальным мировым рекордом, набрав за прокат 164,44 балла.
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Фигурное катание , Видео , Анна Щербакова , Татьяна Тарасова
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