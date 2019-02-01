Экс-тренер Трусовой: Тутберидзе держит маленьких фигуристок под давлением

Тренер Александр Волков , сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова и фигуристки Людмилы Олеховой, перешел перед стартом сезона в академию Евгения Плющенко из отделения "Хрустальный" столичного Центра спорта и образования "Самбо-70", где Этери Тутберидзе готовила многих успешных спортсменок, включая чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову, которая в 2012 году приехала из Рязани в Москву как раз к Волкову.

О том, как росла Саша Трусова, кто в нее не верил и есть ли у нее будущее на взрослом уровне, специалист рассказал Анатолию Самохвалову

"Трусову не хотели брать — уговорил Кудрявцев"

— Александр, вы в современном идеологическом споре за кого — за Елизавету Туктамышеву с пролетными прыжками без связок или за Алину Загитову с Евгенией Медведевой и их насыщенными программами, но без ультрасложных прыжков?

— Для меня сравнивать эти вещи — как выбирать между "Мерседесом" и БМВ. Обе — машины. И обе — хорошие. Важна сложность, которая есть как у фигуристок Тутберидзе, так и у Мишина. Схема "разбег-прыжок", дорожка шагов "два притопа, три прихлопа" и вращения "один оборот в одной позиции, два — в другой" сейчас не пройдут.

— Туктамышева — современная фигуристка?

— Думаю, да. Ей тяжело перестроиться под соперничество с более молодыми девочками, но она находит выход. Как и Кейтлин Осмонд, Каролина Костнер , которые еще способны на конкуренцию с 14-летними девочками-прыгунами.

— А прыгуны ли они, вот эти 14-15-летние? Алена Косторная же не прыгун, а одна из лучших сбалансированных фигуристок в мире.

— Она — пожалуй, да. Но она исполняет свои тройные прыжки и на большее не идет. Хотя прыгала тройной аксель, но, как я слышал, пару раз хорошенько приложилась и сказала, что здоровье дороже. Я ее понимаю, потому что она способна выиграть очень многое и без акселя в три с половиной оборота.

— Исполнившая первой в мире два четверных лутца в одной программе Анна Щербакова тоже не попрыгунья в чистом виде.

— По моему мнению, она как раз прыгунья. Нет тех компонентов, что у Косторной, и по праву. Мне не очень нравятся ее недотянутые колени и голеностопы. Саша Трусова в катании мне импонирует больше. А четверной лутц у Щербаковой великолепный.

— В хореографическом зале на паркете Щербакова вроде как прима группы Тутберидзе.

— В зале я ее не видел, я смотрю то, что происходит на соревнованиях.

— Трусова в катании еще ребенок. Она тоже в первую очередь прыгунья?

— Конечно! Но я думаю, что Сашка еще научится выступать сбалансированно.

— Когда вы ее впервые увидели, осознавали, что перед вами вундеркинд?

— Да нет, конечно. Когда она пришла к нам, то делала лишь двойные прыжки, с которых падала. Прыгала высоко, но то выезжала, то шлепалась. Техники особо не было. Но она была как пластилин. Знаете, бывает жесткий пластилин, бывает мягкий. Она была мягким, а с такими тренер всегда рискует — ты можешь такого рода людей обучить как хорошо, так и испортить их. Год мы промучились с ее двойными прыжками, потом я понял, что все-таки у нас получилось хорошо. Пластилин не подвел. Сашку ведь не хотели брать в "Хрустальный".

— Обычная история для биографии талантливого спортсмена.

— Вот бывший директор "Хрустального" Аксенов (Эдуард Аксенов — ныне заместитель директора "Хрустального" и член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России — прим. РИА Новости ) вообще не хотел брать Трусову, и делал все возможное, чтобы она не каталась.

— Что говорил?

— "А зачем? У нас и так своих девочек хватает". Я отвечал: она хорошая будет.

— А вы откуда понимали, что хорошая будет?

— Пластилин. Это опасно, но заманчиво для тренера. Ты ей говоришь — она пытается сделать то, что ты просишь. И ты радуешься, но ловишь себя на мысли: то ли получится слепить фигуристку, то ли испорчу ее. Потрясающее чувство. С Сашкой очень приятно работать, как губка, впитывает все. Год мы готовили ее технику под тройные прыжки, а потом в течение трех-четырех месяцев она собрала все тройные и каскады. Конечно, и она со своими тараканами.

"Тараканы" Трусовой

— С какими?

— Очень не любила кататься. И не умела.

— Это как так?

— Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой — мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить. Вот брать ее не хотели наотрез. Помог Виктор Николаевич Кудрявцев, который убедил руководство "Хрустального" в том, что у нее есть потенциал.

— А Кудрявцев что в ней увидел?

— То же самое, наверное — пластилин. Он вместе с Мариной Григорьевной ( Марина Кудрявцева — тренер, супруга Виктора Кудрявцева — прим. РИА Новости) часто приходил ко мне на тренировки, помогал. Гениальный тренер, который старается идти в ногу со временем. Потом Трусова стала выигрывать турнир за турниром.

— Почему она ушла от вас? Забрали в "главную команду"?

— Нет, все было по-другому. С Сашей занималась скольжением наша бывшая подруга, которая в какой-то момент стала менять Трусовой программы, стала влезать в элементы. Я ей напомнил, что я тренер, и мне решать, где и какие элементы нужно делать. Сказал: либо вы со мной работаете и принимаете мои правила, либо я с вами не сотрудничаю. Мне не нравится, когда родители влезают в тренировочный процесс. Они решили со мной не работать, но остаться в "Хрустальном". И перешли к Царевой (Анна Царева, воспитавшая бронзового призера чемпионата мира 2016 года Анну Погорилую — прим. РИА Новости).

— Они — это родители Трусовой и сама Саша?

— Да, конечно. Инициатива исходила от папы Саши. Вечером мы поговорили, а утром Трусова уже тренировалась в группе Царевой. Там они покатались, кажется, месяца полтора. А затем перешли к Этери.

— У вас Саша четверные не прыгала?

— Нет, я ее не пускал на четверные. Понимал, что она их будет прыгать, но на тот момент ей было двенадцать лет. Честно, мне было ее жалко. Ребенок, двенадцати лет — и на четверные?! Нет. Тогда она у меня на удочке прыгала аксель в три с половиной оборота. Зашел в очередной раз Кудрявцев, посмотрел на это дело и говорит: "Саш, пусти ее саму". Я: "Виктор Николаевич, да страшно. И жалко". Он: "Смотри, у нее прыжок ведь ровный". Он у нее действительно был очень ровным, а в таких случаях вероятность травмы минимизируется. Если человек взлетает в плоскостях, с наклонами, то это опасно, но Трусова набирала высоту ровно. Ну упадет, ну шлепнется на попу — ничего страшного не произойдет. Но я все равно опасался. Лет в одиннадцать мы начали с ней аксель учить. Я слышал, что у Этери она заходила на этот прыжок, но сейчас почему-то они эту затею бросили. Их дело. Зато четверные стала прыгать.

— У Тутберидзе лучшая школа в мире?

Юлия Липницкая. — Слово "лучшая" я бы не сказал, потому что мастеров у нее… От нее мастера уходят. "КМСы" — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребенка в 13-14-15 лет. И все. А дальше? Полина Шелепень Полина Цурская . Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет.

— Вы не допускаете, что Тутберидзе пока молодой тренер? Ведь возникла на топ-уровне она, пожалуй, только на Олимпийских играх в Сочи. Пять лет назад.

— Я думаю, не в этом дело. Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами. В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Технарь. Она (Тутберидзе), мне кажется, просто давит. Но это мое личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит. Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть. Посмотрите, ее маленькие девочки все делают, но когда им становится 15-16 лет, то все пропадает.

— Какова вероятность того, что Трусова перенесет весь свой арсенал во взрослое катание?

— Взрослое катание у Саши в следующем году, и я думаю, что перенесет. Если не сломается сейчас и "доживет" в спортивном плане до следующего сезона. Что касается перспектив Олимпиады, то у нее еще три с половиной года, и говорить о них сложнее.

— Пока Трусова еще не начинала расти?

— Конечно. Что она, что Щербакова, которая выглядит, будто ей лет десять. Природа есть природа, и если не будет сдерживающего фактора, то, наверное, это (сохранение сложнейшего прыжкового контента) маловероятно.

— При условии, что Трусова вырастет, есть ли у нее шанс сохранить четверные прыжки?

— Сложно предугадать будущее. Саша — очень сильная личность. И если не подведет здоровье, я очень надеюсь, что она все сможет.

— Получается, из взрослых фигуристок на современные прыжки способны только Туктамышева и Рика Кихира?

— Да, кроме них сложный контент по силам только совсем девочкам.

Идеального тренера нет

— У вас в "Ангелах Плющенко" много перспективных ребят?

— Появляются. Мне кажется, да.

— На что способен Артем Ковалев, выступавший на этапах юниорского Гран-при?

— Думаю, что на многое. Если он возьмется за свою голову и хорошенько подумает. Ему пятнадцать лет, он растет, у него меняется координация, и ему тяжеловато. Но то, что он не "халявит", это уже здорово.

— Взглядом со стороны он классический представитель мужского фигурного катания.

— У него очень хорошие, красивые и ровные тройные прыжки, но для четверных пока ему не хватает физической силы. Годик-два и…

— …запрыгает?

— А куда он денется!

— Вы механику постановки прыжка просчитываете?

— Конечно! Если придерживаться базы, то все реально. Но, во-первых, человека надо научить кататься. Когда переходишь к тройным, главное — не гнать. Я знаю тренеров, у которых спецпрограмма: завтра соревнования, надо кровь из носа приготовить какой-нибудь риттбергер, чтобы выиграть первенство водокачки. Да никому это не надо! Не надо так делать. Потому что по пальцам пересчитать тех фигуристов, которые выигрывали турниры по спецпрограмме и затем прогрессировали дальше. Хотя для многих тренеров спецпрограмма — это всё. Надо планомерно идти к освоению прыжков, не ломая ребенка. Есть хороший двойной, будет хороший тройной. После тройного будет четверной, если, конечно, человек физически к ним способен, так как не всем это дано.

— Кто более всего сказался на ваших тренерских взглядах? Отца вы не застали в зрелом возрасте.

— Отца не стало в 1990 году, когда мне было четырнадцать лет. Я был далеко не тренер, а когда им стал, то слушал всех. Виктор Николаевич помогал, моя мама ( Людмила Волкова ), мой дядя Андрей Олехов, мамин брат и партнер (Людмила и Андрей Олеховы выступали в парном катании — прим. РИА Новости). У Женьки (Плющенко) учусь. Мы заочно друг друга знали, но познакомились лично совсем недавно. Я что-то записываю, он интересуется, мне интересны его идеи. Идеального тренера нет. Но когда один тренер умеет договариваться с другим, то будет результат. Если каждый будет гнуть своё, а хореограф — третье, пятое и десятое, то ничего не выйдет.

— То есть Кудрявцева вы отцом своей тренерской личности вы не назовете?

— Не могу так сказать. Он — мэтр, который мне очень многое дал. Но нет такого человека, который прямо учил меня день и ночь, и я впитал его идеологию. И с Кудрявцевым я тоже был не согласен в каких-то вещах.

— Брайан Орсер — классный специалист или красивый?

— Орсер разбирается в том, что он делает. Но и он наверняка умеет договариваться. Ведь у него есть отличный технарь Жослен Бриян. Он бывший тренер Мартины — моей жены, она родом из Канады.

— Кто вам больше импонирует — Медведева или Загитова?

— Обе прекрасно катаются, как люди, они тоже обе хорошие и культурные, всегда здороваются. Никакой звездной болезни не было. Но если говорить об Олимпиаде в Пхенчхане, то, наверное, больше симпатий вызывает Женя Медведева. Мне кажется, при равных прокатах она должна была брать золото. А прокаты, если не ошибаюсь, были равные. Компоненты, на мой взгляд, должны были быть повыше у Евгении. Почему так сложилось в итоге, я не знаю. Судьям виднее.

— Многие говорят, что катание Медведевой изменилось и стало более воздушным.

— Она стала более взрослой, а ее катание более раскрепощенным.

— Это заслуга Орсера?

— Думаю, да, как и Трэйси Уилсон. Медведева взрослеет, и ее катание становится другим, но грамотный тренер умеет правильно сделать на этом упор, а не пускать на самотек развитие растущей фигуристки и ее техники.

— У Загитовой пока не женское катание?

— Оно потихонечку становится таким, лучше, чем в прошлом году. Поймите, у меня субъективный взгляд, и смотрю я субъективно. На мой взгляд, программы там (в группе Тутберидзе) все одинаковые. Возьмите любую, поменяйте музыку и — ничего не изменится. Одинаковые заходы на прыжки у всех фигуристок. Если риттбергер, то он условно будет с выкрюка. Мне не нравится, допустим, что Загитовой в короткой программе подобрали музыку Phantom of the Opera. Послушайте, неужели для олимпийской чемпионки нельзя было найти новую интересную музыку? Музыка — великолепна! Эндрю Ллойд Уэббер — великолепен! Но сколько можно?.. Ощущение, что взяли первую попавшуюся. А под "Кармен" (произвольная программа Загитовой — прим. РИА Новости) катались, по-моему, еще лет сто назад.

— Так еще и Михаил Коляда катает "Кармен", и Макс Ковтун. Популярность. а Мишин ставит девчонкам то "Цыганочку", то "Хава нагилу".

— Но приятно слышать на турнирах то, с чем у тебя фигурное катание ассоциируется исторически.

— Ага, очень хорошо, когда все это звучит на каждом старте, начиная от первенства третьего юношеского разряда до чемпионата мира. Но Женя (Плющенко) предпочитает классику, а я со своим субъективным мнением считаю, что нужно брать новое. Одна голова — хорошо, а две лучше. Мы всегда обсуждаем вопросы и принимаем решения сообща. Это и есть команда.