Плющенко поведал о перспективах Медведевой

По мнению Плющенко, для Медведевой нет ничего непреодолимого, хотя пока она терпит неудачи.

«Медведева всё это может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит», — цитирует бывшего спортсмена РИА Новости.

Он добавил, что ничего страшного в трудностях, которые испытывает фигуристка, нет.

Медведева ушла из команды российского тренера Этери Тутберидзе летом 2018 года. Она сменила наставника после поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане, где в личных соревнованиях золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. На прошедшем чемпионате России в декабре 2018-го фигуристка заняла 7-е место и не попала в состав команды на чемпионат Европы 2019 года.

Как писал News.ru, Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой.