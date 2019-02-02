Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подавляет их волю, считает бывший наставник медалистки чемпионата страны Александры Трусовой Александр Волков. Специалист полагает, что коллега не способна работать со взрослыми спортсменками. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью RT объяснил подобный выпад «завистью».
«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать»
Жёсткие высказывания бывшего тренера Александры Трусовой Александра Волкова в адрес Этери Тутберидзе вызвали серьёзный резонанс в мире отечественного фигурного катания. Известный специалист, воспитавшая Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву, и раньше подвергалась критике за свою манеру работы, а Волков обобщил все претензии критиков Тутберидзе.
Во-первых, специалист подчеркнул, что его коллега « выжимает из них то, что может выжать».
«Лучшая ли у Тутберидзе школа в мире? От неё мастера уходят. Кандидаты в мастера спорта — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребёнка в 13-14-15 лет. И всё. А дальше? Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но, значит, причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у неё нет», — цитирует Волкова «Р-Спорт».
По словам тренера, это связано с тем, что со взрослыми фигуристками невозможно работать жёсткими методами, подавляя их личность.
«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, если вы замахнётесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит», — добавил Волков.
Бывший наставник Трусовой стал далеко не первым специалистом, критически высказавшимся о методах работы Тутберидзе. Ранее прошлась по коллеге хореограф Сандра Безич, которая трудится в группе канадского тренера Брайана Орсера. Именно к Орсеру от Тутберидзе перешла в прошлом году Медведева. Безич назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми».
«В определённом возрасте фигуристки сталкиваются с проблемами в катании, и это печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но выглядят одноразовыми. Сейчас проблемы в связи с ростом испытывает Загитова. В её глазах не видно комфорта. В такие трудные времена на помощь приходят знания фундаментальной техники. Надо обращаться к этому в те моменты, когда тяжело», — сказала Безич в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson.
К слову Орсер, напротив, подчёркивает, что восхищается профессиональными качествами российской коллеги и тем, «что она сделала с молодыми девочками».
«Это просто зависть»
Сама Медведвева свой уход к Орсеру объясняла «зажатостью», и тем, что ей необходимо было «поменять настрой». А вот Тутберидзе заявила, что ждёт от неё извинений, и пояснила, что спортсменка решила прекратить сотрудничество после поражения от Загитовой на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Прямо по выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову ещё один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказывала тренер в эфире Первого канала.
А в начале года Тутберидзе выложила пост в Instagram с фотографией Липницкой, посвящённый всем бывшим подопечным.
«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», — гласит подпись.
Лайк к посту в итоге поставила не только сама олимпийская чемпионка Сочи-2014 Липницкая, но и Медведева.
Прокомментировать ситуацию с критикой в адрес Тутберидзе RT попросил олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Экс-фигурист объяснил подобные высказывания завистью.
«Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам. Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоёвывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор самих спортсменок. На данный момент, она — один из лучших тренеров в женском одиночном катании», — отметил Костомаров.
Он также ответил на обвинения Тутберидзе в излишней жёсткости по отношению к молодым подопечным.
«Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится ещё тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16-17-летние девчонки. Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор», — добавил Костомаров.
«Вы можете увидеть медвебота, а рядом с ним загибота»
Впрочем, конфликты в фигурном катании вспыхивают не только между тренерами и фигуристками, но и между самими спортсменками. Так, всем известно, что практически не общаются между собой сражавшиеся за олимпийское золото Пхёнчхана Медеведева и Загитова. При этом обе отмечают, что никакого конфликта нет в помине, но разговаривать друг с другом им просто не о чем.
Несмотря на это в отношениях девушек во время декабрьского чемпионата России произошло некое потепление. На первенстве страны обе фигуристки выступили неудачно. А после окончания произвольной программы Медведва обратилась к сопернице с просьбой… сфотографировать её с огромным букетом цветов, что естественно не осталось незамеченным СМИ и другими фигуристками.
При этом между поклонниками Медведевой и Загитовой в соцсетях девушек продолжается настоящая война, в которой оба лагеря опускаются до самых низких оскорблений. Другие российские фигуристы от этого соперничества предпочитают держаться в стороне, но накануне пошутить на эту тему решила вернувшаяся в большой спорт Елизавета Туктамышева.
«Высказывания некоторых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов иначал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним мед вебот, их обычно можно наблюдать вместе», — написала девушка в Instagram.
В комментариях к посту тут же разгорелась нешуточная борьба между поклонниками Туктамышевой, Медведевой и Загитовой. Сами Алина и Евгения пока никак не отреагировали на колкость со стороны коллеги.
Несмотря на разгорающийся конфликт, Костомаров призвал относиться спокойнее к подобного рода эпизодам.
«Трэштокинг в фигурном катании был всегда, в том числе и в советское время. Просто сейчас появились соцсети, и все находятся на виду. А девочки общаются друг с другом. Это новое поколение возможностей и общения», — заявил олимпийский чемпион в интервью RT.