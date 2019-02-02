За что коллеги критикуют Тутберидзе

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подавляет их волю, считает бывший наставник медалистки чемпионата страны Александры Трусовой Александр Волков . Специалист полагает, что коллега не способна работать со взрослыми спортсменками. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью RT объяснил подобный выпад «завистью».

«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать»

Алину Загитову и Жёсткие высказывания бывшего тренера Александры Трусовой Александра Волкова в адрес Этери Тутберидзе вызвали серьёзный резонанс в мире отечественного фигурного катания. Известный специалист, воспитавшая Юлию Липницкую Евгению Медведеву , и раньше подвергалась критике за свою манеру работы, а Волков обобщил все претензии критиков Тутберидзе.

Во-первых, специалист подчеркнул, что его коллега « выжимает из них то, что может выжать».

«Лучшая ли у Тутберидзе школа в мире? От неё мастера уходят. Кандидаты в мастера спорта — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребёнка в 13-14-15 лет. И всё. А дальше? Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но, значит, причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у неё нет», — цитирует Волкова «Р-Спорт».

По словам тренера, это связано с тем, что со взрослыми фигуристками невозможно работать жёсткими методами, подавляя их личность.

«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, если вы замахнётесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит», — добавил Волков.

Бывший наставник Трусовой стал далеко не первым специалистом, критически высказавшимся о методах работы Тутберидзе. Ранее прошлась по коллеге хореограф Сандра Безич, которая трудится в группе канадского тренера Брайана Орсера. Именно к Орсеру от Тутберидзе перешла в прошлом году Медведева. Безич назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми».

«В определённом возрасте фигуристки сталкиваются с проблемами в катании, и это печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но выглядят одноразовыми. Сейчас проблемы в связи с ростом испытывает Загитова. В её глазах не видно комфорта. В такие трудные времена на помощь приходят знания фундаментальной техники. Надо обращаться к этому в те моменты, когда тяжело», — сказала Безич в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson.

К слову Орсер, напротив, подчёркивает, что восхищается профессиональными качествами российской коллеги и тем, «что она сделала с молодыми девочками».

«Это просто зависть»

Сама Медведвева свой уход к Орсеру объясняла «зажатостью», и тем, что ей необходимо было «поменять настрой». А вот Тутберидзе заявила, что ждёт от неё извинений, и пояснила, что спортсменка решила прекратить сотрудничество после поражения от Загитовой на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Прямо по выходе с олимпийского льда прозвучала совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову ещё один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказывала тренер в эфире Первого канала.

А в начале года Тутберидзе выложила пост в Instagram с фотографией Липницкой, посвящённый всем бывшим подопечным.

«В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили», — гласит подпись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 7 Янв 2019 в 7:04 PST Лайк к посту в итоге поставила не только сама олимпийская чемпионка Сочи-2014 Липницкая, но и Медведева.

Прокомментировать ситуацию с критикой в адрес Тутберидзе RT попросил олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Экс-фигурист объяснил подобные высказывания завистью.

«Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам. Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоёвывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор самих спортсменок. На данный момент, она — один из лучших тренеров в женском одиночном катании», — отметил Костомаров.

Он также ответил на обвинения Тутберидзе в излишней жёсткости по отношению к молодым подопечным.

«Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится ещё тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16-17-летние девчонки. Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор», — добавил Костомаров.

«Вы можете увидеть медвебота, а рядом с ним загибота»

Впрочем, конфликты в фигурном катании вспыхивают не только между тренерами и фигуристками, но и между самими спортсменками. Так, всем известно, что практически не общаются между собой сражавшиеся за олимпийское золото Пхёнчхана Медеведева и Загитова. При этом обе отмечают, что никакого конфликта нет в помине, но разговаривать друг с другом им просто не о чем.

Несмотря на это в отношениях девушек во время декабрьского чемпионата России произошло некое потепление. На первенстве страны обе фигуристки выступили неудачно. А после окончания произвольной программы Медведва обратилась к сопернице с просьбой… сфотографировать её с огромным букетом цветов, что естественно не осталось незамеченным СМИ и другими фигуристками.

При этом между поклонниками Медведевой и Загитовой в соцсетях девушек продолжается настоящая война, в которой оба лагеря опускаются до самых низких оскорблений. Другие российские фигуристы от этого соперничества предпочитают держаться в стороне, но накануне пошутить на эту тему решила вернувшаяся в большой спорт Елизавета Туктамышева

«Высказывания некоторых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов иначал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним мед вебот, их обычно можно наблюдать вместе», — написала девушка в Instagram.

В комментариях к посту тут же разгорелась нешуточная борьба между поклонниками Туктамышевой, Медведевой и Загитовой. Сами Алина и Евгения пока никак не отреагировали на колкость со стороны коллеги.

Несмотря на разгорающийся конфликт, Костомаров призвал относиться спокойнее к подобного рода эпизодам.