Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду

Тренер Волков, работающий в академии Плющенко, в интервью РИА Новости выразил мнение, что Тутберидзе в работе с спортсменами-юниорами "выжимает из них то, что может выжать". Позднее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал критику Тутберидзе проявлением зависти.

"Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе. Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого", — сказал Плющенко в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.

"Он правильно сказал, что (в группе Тутберидзе) есть технарь Сережа Дудаков, — продолжил собеседник агентства. — А то, что он сказал так, как оно, в общем-то, и есть, это его право. Кто-то говорит, что это зависть. Нет никакой зависти, просто специалист Волков, который работает 15 лет тренером, говорит правду".

Плющенко отметил, что сказанное Волковым в интервью — это рассуждения специалиста. "Он рассказывает, как (нынешнюю чемпионку мира среди юниоров Александру) Трусову не хотели брать (на каток "Хрустальный"), как он (Волков) настаивал, чтобы ее взяли, как помог в этом вопросе Виктор Николаевич Кудрявцев. Кого он оскорбил? Он же не сказал про кого-то, что тот плохой тренер", — добавил он.