Тренер по фигурному катанию Александр Волков в интервью РИА Новости не допустил оскорблений в адрес коллеги Этери Тутберидзе, а выразил свое правдивое мнение, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Тренер Волков, работающий в академии Плющенко, в интервью РИА Новости выразил мнение, что Тутберидзе в работе с спортсменами-юниорами "выжимает из них то, что может выжать". Позднее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал критику Тутберидзе проявлением зависти.
"Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе. Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого", — сказал Плющенко в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.
"Он правильно сказал, что (в группе Тутберидзе) есть технарь Сережа Дудаков, — продолжил собеседник агентства. — А то, что он сказал так, как оно, в общем-то, и есть, это его право. Кто-то говорит, что это зависть. Нет никакой зависти, просто специалист Волков, который работает 15 лет тренером, говорит правду".
Плющенко отметил, что сказанное Волковым в интервью — это рассуждения специалиста. "Он рассказывает, как (нынешнюю чемпионку мира среди юниоров Александру) Трусову не хотели брать (на каток "Хрустальный"), как он (Волков) настаивал, чтобы ее взяли, как помог в этом вопросе Виктор Николаевич Кудрявцев. Кого он оскорбил? Он же не сказал про кого-то, что тот плохой тренер", — добавил он.
"Он дал понять, что классная команда у Тутберидзе, но в ее группе взрослых спортсменов нет. А почему нет, если она супертренер? Значит, есть определенная какая-то планка, — также сказал Плющенко. — Это классная планка, но ограничивается возрастом спортсменов в 14-15 лет. Это супер, но нам нужны и более взрослые спортсмены. Вот про что он (Волков) говорил. Волков рассказал историю. Правду".