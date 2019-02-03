Трусова побила рекорд Загитовой

Юная фигуристка Александра Трусова установила неофициальный рекорд мира в произвольной программе. Это произошло на первенстве России среди юниоров в Перми, сообщает «Спорт-Экспресс»

Александра в свои 14 лет получила от судей 164,44 балла. Девушка показала абсолютно безошибочное катание, выполнив два прыжка в четыре оборота, один из которых в каскаде.

Результат Трусовой превышает как мировой рекорд Алины Загитовой (158,50 балла), так и абсолютно лучший исторический рекорд Евгении Медведевой (160,46).

К сожалению, феноменальный результат Трусовой не попадет в списки официальных рекордов планеты. Международный союз конькобежцев не учитывает баллы, полученные спортсменами на национальных чемпионатах. Тем не менее, результат Трусовой показывает, что в России растут будущие звезды мирового фигурного катания.

В первенстве России среди юниоров победителем стала Александра Трусова.

Второе и третье место заняли Алена Косторная и Анна Щербакова. Трио призеров тренирует Этери Тутберидзе.