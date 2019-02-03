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Плющенко отказался считать Тутберидзе «супертренером» 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о методах работы тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит РИА Новости.
Плющенко назвал ученика Тутберидзе вундеркиндом
Плющенко отреагировал на высказывания тренера Александра Волкова, заявившего, что Тутберидзе выжимает из юниоров то, что может выжать. Он посчитал, что Волков не оскорблял тренера.
«Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет», — отметил экс-фигурист.
Плющенко отказался называть Тутберидзе «супертренером» до тех пор, пока в ее группе не появятся взрослые спортсмены, выступающие на высоком уровне.
На прошедшем в декабре 2018-го чемпионате России все три призовых места в женском одиночном катании достались воспитанницам Тутберидзе: победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро выиграла Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной. Эти же спортсменки завоевали подиум на юниорском первенстве страны.
В тренерскую группу также входит 16-летняя Алина Загитова. На Олимпиаде-2018 она выиграла золото, обойдя Евгению Медведеву, на тот момент тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе.
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