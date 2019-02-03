«Надо еще больше прыжков»: как Трусова пугает мир

Фигуристка Александра Трусова завоевала золото на первенстве России среди юниоров. Второе место заняла Алена Косторная, тройку призеров замкнула еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова . По окончании соревнований Трусова выразила намерение увеличить количество прыжков в своей программе, а также поделилась планами перед юниорским чемпионатом мира.

3 февраля в Перми состоялись итоговые прокаты в турнире женского одиночного катания в рамках первенства России среди юниоров. Уверенную победу в соревнованиях одержала Александра Трусова. Тройку призеров также составили фигуристки из группы известного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова, которые заняли второе и третье места соответственно.

Накануне на национальном первенстве юные спортсменки продемонстрировали короткую программу, по итогам которой чемпионка соревнований расположилась только на седьмой строчке. Трусова ошиблась при выполнении каскада тройной лут + тройной риттбергер, не сумев сохранить равновесие и упав после второго прыжка. Перед произвольной программой 14-летняя фигуристка имела в своем активе 69,55 балла, что было на 10,5 балла меньше, чем у лидера Алены Косторной.

В произвольной программе Трусова выступала во второй разминке. В своем номере она успешно выполнила целых два четверных прыжка.

Первый был включен в каскад с тройным тулупом, а в второй стал одиночным.

За произвольную программу россиянка, которая является действующей чемпионкой мира и России среди юниоров, набрала 164,44 балла, что на почти шесть баллов больше мирового рекорда, установленного Алиной Загитовой (158,50).

Однако данный результат в официальную статистику Международного союза конькобежцев (ИСУ) не войдет в связи с тем, что национальные турниры проводятся не под эгидой всемирной организации.

Общий показатель Трусовой составил 233,99 балла, который позволил ей занять первое место и получить прямую путевку на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 4 по 10 марта в хорватском Загребе.

По словам Трусовой, она перед победным выступлением в произвольной программе сделала работу над ошибками из прошлого номера и не имела проблем с психологией.

«Я выходила катать произвольную только чисто, потому что я на много баллов отстаю после неудачного проката короткой программы. Очень рада, что у меня получилось. После короткой тренеры сказали мне про ошибки, я сама анализировала, почему у меня не получилось. За ночь, за начало этого дня я успела забыть про короткую программу и настроиться на чистый прокат в произвольной», — цитирует Трусову ТАСС.

Также фигуристка рассказала о своем желании отправиться в Загреб и успешно выступить на мировом первенстве. Накануне турнира 14-летняя россиянка выразила желание усложнить свою программу и прибавить количество прыжков. Так, Трусова поведала о планах выучить аксель в три оборота.

«Пока я ничего не планирую относительно чемпионата мира, по прыжковому набору будем решать с тренерами за две-три недели по моему состоянию, но я хочу, чтобы их было все-таки больше, чем два. Натан Чен делал в одной программе четыре четверных — лутц, флип и два тулупа плюс еще тройной аксель и еще два каскада, это круто.

Могу ли я так? Каждый день все по-разному, могу сделать, могу не сделать. Все пробуют, все рассчитывают свои собственные силы», — заявила спортсменка, уточнив, что тройной аксель ей необходим для включения в короткую программу на следующий сезон.

В этом же сезоне Трусова завоевала золотые медали на юниорских этапах Гран-при в Литве и Армении и стала второй в финале, уступив Косторной. Удачно выступила юная фигуристка и на взрослом чемпионате России, где стала второй.

А чемпионкой страны этого года является Анна Щербакова, которая считалась одной из фавориток юниорского первенства. Однако после короткой программы Щербакова шла второй, имея в своем активе 77,17 балла.

Произвольную программу ученица Тутберидзе провела не так удачно, как могла. 14-летняя спортсменка упала после первого же прыжка, не устояв на ногах при выполнении четверного лутца. При базовой стоимости 11,5 балла за данный элемент она потеряла практически шесть баллов.

Данная ошибка оказалась единственной в программе Щербаковой, но роковой — с общим результатом 223,97 балла фигуристка завоевала бронзу, но не получила гарантированного места в составе сборной на юниорский чемпионат мира.

При этом о мировом первенстве юная спортсменка на данный момент не думает. Следующим турниром для Щербаковой станет Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Сараево, который пройдет с 9 по 16 февраля.

«Для меня большая честь представлять нашу страну на этом фестивале. В моей карьере еще не было подобных соревнований, это будет очень интересный опыт, я уверена. Сейчас буду ориентироваться на эти старты, затем — на чемпионат мира в Загребе», — сказала Щербакова.

Действующая чемпионка финала Гран-при среди юниоров Алена Косторная выразила радость в связи с серебром российского первенства в Перми. Свое достижение 15-летняя фигуристка посвятила матери, которая 3 февраля отмечает свой день рождения. К слову, выступление Косторной резко отличается от ее партнерш из группы Тутберидзе: в арсенале россиянки нет ни одного прыжка в четыре оборота.

Несмотря на это свою программу Алена откатала чисто и, набрав в общей сумме и без того сумасшедшие 230,79 балла, получила путевку на юниорский чемпионат мира.

«Сейчас могу сказать, что после этого чемпионата у меня останутся самые позитивные эмоции. Я смогла чисто и красиво и исполнить обе программы, порадовать публику, сделала все без запинок и подтычек. Шла выдавать свой максимум, постаралась выступить лучше, чем на чемпионате России, и в целом я довольна», — рассказала Косторная.

Как и Трусова, она поделилась планами выучить тройной аксель к следующему сезону. При этом в этом соревновательному году Косторная уже тренировала данный прыжок, однако выполнить его чисто спортсменка пока не может.

«Буду очень стараться — наши японские соперницы уже освоили четверные прыжки, делают тройные аксели», — заключила фигуристка.

Первенство России среди юниоров закроется 4 февраля. В дисциплине танцев на льду пройдут заключительные прокаты, а затем спортивные пары продемонстрируют произвольную программу.

В соревнованиях мужского одиночного катания победу одержал 13-летний ученик Этери Тутберидзе фигурист Даниил Самсонов, набравший в общей сумме 249,33 балла.