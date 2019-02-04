14-летняя фигуристка из России побила мировой рекорд. Но его нельзя считать

Какая там Загитова? Какая Медведева? Лучшие фигуристки мира катаются в Перми и могут остаться без Олимпиады. Разве это справедливо?

Грядёт революция.

Уже в следующем сезоне Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная перейдут во взрослые соревнования и навсегда изменят женское фигурное катание. А пока ученицы Этери Тутберидзе докатывают последние старты по юниорам и собирают практически все возможные награды. На последнем в их карьере юниорском первенстве России в Перми Саша, Алёна и Аня вновь, как и на взрослом чемпионате страны в Саранске, не позволили соперницам даже помечтать о медалях. При этом в расположении спортсменок на пьедестале опять произошла рокировка — три крупных старта сезона выиграли три разные фигуристки.

14-летняя Александра Трусова обнажила отнюдь не детский характер и после провала в короткой программе самостоятельно вытащила себя на вершину. С двумя чистыми четверными!

Трусова сорвала короткую программу

Чемпионка России среди взрослых Анна Щербакова и победительница юниорского Гран-при Алёна Косторная одинаково здорово откатали идентичные по контенту короткие программы. Благодаря небольшому преимуществу по компонентам и более высокой оценке за каскад тройной лутц тройной тулуп лидером после первого дня стала Косторная, получившая 79,97 балла. Однако Щербакова легко могла ликвидировать разницу в 2,8 балла за счёт четверных прыжков в произвольной.

Александра Трусова, защищавшая в Перми титул чемпионки России среди юниорок, в короткой программе потерпела неудачу. Саша не попала в музыку при заходе на каскад, не докрутила тройной лутц и упала с тройного риттбергера. Без самого дорогого элемента Трусова не набрала и 70 баллов, пропустив вперёд не только подруг-соперниц по группе, но и ещё четырёх девочек. Среди оппоненток троицы Тутберидзе лучше всего своим шансом воспользовалась Анастасия Тараканова. Ученица Евгения Плющенко замкнула промежуточную тройку лидеров и с безупречным исполнением произвольной могла побороться за награду.

Неофициальный мировой рекорд

С введением запрета на исполнение четверных прыжков в короткой программе избитая фраза о том, что в короткой нельзя выиграть, но можно проиграть, практически потеряла актуальность. Даже отставание в 10 баллов теперь не кажется огромным и отыгрывается без помощи соперниц, и пермское первенство России явило тому очередное доказательство.

Фигурное катание. Первенство России. Пермь. Девушки

1. Александра Трусова — 233,99.

2. Алёна Косторная — 230,79.

3. Анна Щербакова — 223,97.

Первой из чудо-девочек Тутберидзе произвольную программу показала Трусова, не попавшая в последнюю разминку. По короткой показалось, что у Саши начались пресловутые изменения в организме. Тем любопытнее было увидеть, как фигуристка исполняет четверные прыжки в немного изменившемся теле. Александра ответила на этот вопрос сразу. В самом начале программы она идеально прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов, а затем тут же закрепила успех чистым четверным тулупом. Не было у арбитров нареканий и к каскаду тройной лутц тройной риттбергер. Феноменальная девочка откатала произвольную без единой помарки и доказала, что с характером у неё всё в полном порядке. Нереальные 92,68 балла за технику и 164,44 за произвольную в целом. Почти на восемь баллов выше мирового рекорда Алины Загитовой. Но официально бить достижения старшего товарища по группе Саша сможет только в следующем сезоне.

Главные турниры без лучших

Косторная и Щербакова пытались ответить на вызов Трусовой, но остались позади. Алёна откаталась изумительно, не допустила ошибок по технике и как всегда устроила настоящее представление на льду. В компонентах настоящее женское катание 15-летней девушки нашло отражение, но по технике между ней и Трусовой пока пропасть — почти 17 баллов. Косторная понимает своё уязвимое место и активно работает над тройным акселем. С ней шансов на борьбу с мастерами четверных у неё будет гораздо больше. В отличие от Косторной, Анне Щербаковой чистый прокат произвольной позволил бы завоевать золото, однако чемпионка России сразу сорвала четверной лутц и сняла все вопросы о победительнице. Ученицы Этери Тутберидзе продолжают доминировать среди юниорок. Они прыгают фантастически сложные четверные прыжки, бьют мировые рекорды и на голову превосходят всех взрослых. Вот только побеждать им приходится на детских турнирах в Перми. Возможность блистать на чемпионатах мира и Олимпиадах у большинства из них появится слишком поздно. А великие прокаты и убийственные баллы так и останутся в юниорском прошлом.