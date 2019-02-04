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Авербух назвал правильным решение Медведевой выступить в финале Кубка России по фигурному катанию 

RT на русском + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал информацию, что Евгения Медведева заявлена для участия в финале Кубка России, который пройдёт в Великом Новгороде.
«Считаю, что это абсолютно правильное решение Медведевой. Конечно, даже убедительное выступление на одном турнире не может гарантировать попадание на чемпионат мира, но в любом случае надо увидеть, в какой форме находятся претендующие на главный турнир девушки», — приводит слова Авербуха телеканал «360».
Он отметил, что мало кто сомневается что Софья Самодурова и Алина Загитова должны ехать в Японию, но не очень удачное выступление Станиславы Константиновой даёт шанс двум другим спортсменкам.
«А именно Медведевой и Елизавете Туктамышевой. Финал Кубка России не ответит на все вопросы, но без него принимать решение в кулуарах нельзя», — добавил специалист.
Финал Кубка России пройдёт с 18 по 22 февраля.
Ранее стало известно, что Медведева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Илья Авербух , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова
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