«Не супертренер»: Плющенко поддержал критиков Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал работающего в его академии тренера Александра Волкова , раскритиковавшего Этери Тутберидзе. По мнению Плющенко, ученики известной специалистки способны добиваться высоких результатов только в юном возрасте.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался по поводу методов работы известного тренера Этери Тутберидзе. Прославленный фигурист подчеркнул, что в группе специалистки на высоком уровне выступают спортсмены в юном возрасте, после чего у них наступает продолжительный период спада. Подобное мнение возникло после очередной неудачи чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой, которая уступила на чемпионате Европы своей соотечественнице Софье Самодуровой.

Так, с критикой в адрес тренера олимпийской чемпионки выступил ее бывший коллега из отделения «Хрустальный» московского Центра спорта и образования «Самбо-70» Александр Волков, который с начала текущего сезона работает в академии Евгения Плющенко. Поддержал своего коллегу и сам триумфатор Турина-2006 и Сочи-2014.

«Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе.

Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Также прославленный фигурист ответил людям, которые видят в высказываниях Волкова признаки зависти к Тутберидзе и ее успехам, заявив, что тот выступает лишь с позиции опытного специалиста.

«Нет никакой зависти, просто специалист Волков, который работает 15 лет тренером, говорит правду», — продолжил Плющенко.

Встав на сторону своего коллеги, Евгений Плющенко также подчеркнул, что Волков не имел намерения оскорбить Тутберидзе и усомниться в ее профессиональных качествах.

«Он дал понять, что классная команда у Тутберидзе, но в ее группе взрослых спортсменов нет. А почему нет, если она супертренер? Значит, есть определенная какая-то планка.

Это классная планка, но ограничивается возрастом спортсменов в 14-15 лет. Это супер, но нам нужны и более взрослые спортсмены. Вот про что он говорил. Волков рассказал историю. Правду», — заключил Плющенко.

Сама Тутберидзе уже не в первый раз сталкивается с подобной критикой в свой адрес. Эксперты и поклонники фигурного катания убеждены, что специалистка работает со своими подопечными таким образом, что у фигуристов попросту не остается сил. Волков же, известный тем, что способствовал переводу в «Хрустальный» юного гения Александры Трусовой, которая под руководством Тутберидзе выиграла финал юниорского Гран-при, чемпионат мира и дважды подряд становилась чемпионкой первенства России среди юниоров, выразил мнение, что известная специалистка сильна не в технической части, а в психологической.

Так, тренер подчеркнул, что умение учениц группы Тутберидзе выполнять сложнейшие элементы в женском фигурном катании является заслугой работы ее ассистента Сергея Дудакова, тогда как она лишь психологически давит на своих учениц.

«Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнетесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит.

Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут.

Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя.

Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть», — заявил Волков.

Кроме того, Волков обратил внимание и на решение Евгении Медведевой прекратить 11-летнее сотрудничество с Тутберидзе и уехать в Торонто к Брайану Орсеру. К слову, специалист убежден, что под руководством опытного канадца 19-летняя фигуристка стала прогрессировать с технической стороны.

«Думаю, это заслуга Орсера и Трэйси Уилсон. Медведева взрослеет, и ее катание становится другим, но грамотный тренер умеет правильно сделать на этом упор, а не пускать на самотек развитие растущей фигуристки и ее техники», — заявил он, отметив, что Тутберидзе не способна внести разнообразие в программы своих учениц.

Волков не первым негативно высказался в адрес российской специалистки.

До него просчеты в работе тренерского штаба Тутберидзе выявляли заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин с Натальей Бестемьяновой. Раскритиковала методы Этери Георгиевны и хореограф группы Орсера и Евгении Медведевой Сандра Безич, которая выразила мнение, что Тутберидзе относится к своим ученицам как к «одноразовым девочкам».

Так, канадская специалистка отметила, что воспитанницы российского тренера способны выполнять сложнейшие элементы только до определенного возраста, после чего у них возникают трудности и идет карьерный спад.

Однако в защиту Тутберидзе выступил ее помощник, хореограф Даниил Глейхенгауз, рассказавший о причинах успешного выступления своих учеников. По его словам, главной составляющей высоких достижений фигуристов группы Этери Георгиевны является их характер.

«Наши спортсмены — максималисты. Это позволяет им постоянно двигаться к успеху. Их умение, их силы, вложенные в тренировочный процесс, делают их лучшими сегодня.

Кроме того, юные спортсмены должны быть максимально стрессоустойчивы. Для успеха нужен характер, иначе невозможно выдержать давление», — цитирует хореографа ТАСС.

Именно про это высказался и 13-летний воспитанник Тутберидзе Даниил Самсонов, который сенсационно «разгромил» своих соперников на минувшем первенстве России среди юниоров, завоевав золотую медаль. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 249,33 балла. После своего проката Самсонов отметил, что его победа является заслугой Этери Георгиевны, которая, по его словам, «никого не заставляет работать».

Отметим, что, несмотря на триумф на национальном юниорском первенстве, по итогам которого будет определен состав сборной России на молодежный чемпионат мира, Самсонов попасть в заявку не смог. Причиной этому является возрастной лимит: регламентированного 13-летнего возраста Даниил достиг только 13 июля, тогда как по правилам спортсмену для попадания на мировое первенство должно исполниться 13 лет до 1 июля включительно.

Вопреки мнению о том, что на высоком уровне в группе Тутберидзе способны выступать только юные фигуристы, проявила себя и казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева . У российского тренера она занималась в 2012 и 2013 годах, после чего перешла в группу Брайана Орсера, решив представлять сборную Казахстана. Однако перед началом текущего сезона вернулась к Тутберидзе и завоевала серебряные медали на турнирах Finlandia Trophy и Мемориале Ондрея Непелы, а на этапах Гран-при в Москве и канадском Лавале заняла шестое и пятое места соответственно, не сумев отобраться в финал.

При этом, вернувшись в группу российского тренера, Турсынбаева выразила радость в связи с тем, что ей «выпал шанс вновь тренироваться с Тутберидзе».

«На самом деле тяжело тренироваться вдали от дома и семьи, и иногда нужно что-то изменить, чтобы улучшить результаты. Поэтому к следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому. Этери Георгиевна очень хороший тренер, и я безумно рада, что мне выпал шанс тренироваться в ее группе», — цитирует спортсменку ТАСС.

Теперь же 18-летняя фигуристка выполняет прыжки в четыре оборота. Об этом сообщила сама Турсынбаева, продемонстрировав четверной сальхов в каскаде с тройным.