Победившая Загитову Кихира получила травму перед чемпионатом мира

Действующая победительница финала Гран-при по фигурному катанию Рика Кихира получила травму, сообщает "Советский спорт"

По информации Kyodo, японка повредила палец руки во время тренировки в преддверии чемпионата четырех континентов в американском Анахайме.

"Думаю, это просто растяжение, но, кажется, все довольно плохо. Надеюсь, боль спадет. Я бы хотела уверенно выступить в Анахайме, чтобы затем продемонстрировать идеальный прокат на чемпионате мира", — заявила Кихира.

Чемпионат мира будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

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