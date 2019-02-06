Продюсер Яна Рудковская поддержала супруга, бывшего фигуриста Евгения Плющенко, который раскритиковал методы российского тренера Этери Тутберидзе.
По словам Рудковской, ей нравятся спортсменки из группы специалиста, но она убеждена, что уходят фигуристки из этой команды «не просто так».
«Но уже, к сожалению, не одна девочка ушла от неё. Юля Липницкая, которая сейчас катается у нас в шоу, потрясающая спортсменка, душевная и большой профессионал. Женя Медведева, Настя Тараканова», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».
Ранее Плющенко прокомментировал слова экс-наставника российской фигуристки Александры Трусовой Александра Волкова о том, что специалист Этери Тутберидзе использует неверную методику при работе со своими воспитанниками. Экс-фигурист выразил согласие с подобной критикой. Он добавил, что «в группе Тутберидзе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет».
Липницкая покинула команду Тутберидзе после ряда неудач, последовавших в сезоне-2014/15. Специалист привела её к командному золоту Сочи-2014. Медведева ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру после того, как золотая медаль Игр в Пхёнчхане-2018 досталась другой фигуристке Тутберидзе — Алине Загитовой. Тараканова сейчас выступает на юниорском уровне и катается под руководством Плющенко.
Авербух отреагировал на «ревностную» критику Тутберидзе, писал News.ru.