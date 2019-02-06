Рудковская засомневалась в Тутберидзе

По словам Рудковской, ей нравятся спортсменки из группы специалиста, но она убеждена, что уходят фигуристки из этой команды «не просто так».

«Но уже, к сожалению, не одна девочка ушла от неё. Юля Липницкая, которая сейчас катается у нас в шоу, потрясающая спортсменка, душевная и большой профессионал. Женя Медведева, Настя Тараканова», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Ранее Плющенко прокомментировал слова экс-наставника российской фигуристки Александры Трусовой Александра Волкова о том, что специалист Этери Тутберидзе использует неверную методику при работе со своими воспитанниками. Экс-фигурист выразил согласие с подобной критикой. Он добавил, что «в группе Тутберидзе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет».

Липницкая покинула команду Тутберидзе после ряда неудач, последовавших в сезоне-2014/15. Специалист привела её к командному золоту Сочи-2014. Медведева ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру после того, как золотая медаль Игр в Пхёнчхане-2018 досталась другой фигуристке Тутберидзе — Алине Загитовой. Тараканова сейчас выступает на юниорском уровне и катается под руководством Плющенко.

Авербух отреагировал на «ревностную» критику Тутберидзе, писал News.ru.