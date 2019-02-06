«Боится конкуренции»: Рудковская отчитала обидчика Плющенко

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская прокомментировала конфликт своего супруга фигуриста Евгения Плющенко и его соперника Алексея Ягудина . По ее словам, Ягудин повел себя «не по-пацански», обвинив ее супруга в симуляции травмы и не признав свою ошибку, когда она была доказана. Рудковская убеждена, что о примирении сейчас рассуждать преждевременно.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась на тему конфликта фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина: она убеждена, что примирение между мужчинами пока маловероятно.

Рудковская рассказала о том, что дружеские отношения спортсменов были омрачены неприятным эпизодом во время Олимпиады в Сочи. Тогда Плющенко получил серьезную травму, Ягудин же в это не поверил и активно продвигал свое мнение на телевидении.

Когда же была подтверждена правдивость Плющенко, Ягудин все равно не стал приносить извинения.

«Он ходил по каналам во время Олимпиады в Сочи, рассказывал, что Женя симулирует и что надо дать дорогу молодым… И дошло до того, что Первый канал показывал операцию Плющенко в прямом эфире, чтобы доказать реальность травмы. После этого извинились все, кто позволил себе подобное. Кроме Алексея — он все ходит и глаза вниз опускает. До Сочи все было нормально, но дальше… Жаль, что Алексей стал так себя вести. Как-то не по-мужски, не по-человечески, не по-пацански», — приводит слова Яны издание «Дни.Ру».

Супруга Плющенко уверена, что главной причиной раздора двух олимпийских чемпионов является ледовый шоу-бизнес. Евгений активно поддерживает молодых спортсменов, приглашая их участвовать в своих проектах, что, по ее словам, ужасно не нравится Ягудину. Телеведущая заявила, будто бы Алексей опасается, что молодые спортсмены могут затмить более опытных.

«Наверное, было опасение получить сильного игрока на рынке не под брендом »Илья Авербух представляет», они боялись разрушения своей монополии на тот момент», — рассказала Яна в интервью «Спорт-Экспресс».

Рудковская призналась, что испытывает «неоднозначное отношение насчет примирения».

В то же время ее супруг стал относиться к своему основному конкуренту спокойнее и радуется, когда тот с теплом вспоминает об их дружбе.

В середине января 2019 года Евгению Плющенко срочно провели еще одну операцию на позвоночнике. Врачам пришлось удалять межпозвоночную грыжу.

На телеканале РЕН ТВ были показаны кадры с лежащим на больничной койке 36-летним фигуристом. Спортсмен, стараясь не двигаться, лежит на кровати с большим пластырем на шее и перевязанной рукой. Олимпийский чемпион попал в кадр с больным уставшим видом, регулярно потирая тяжелые веки. По словам лечащего врача спортсмена, он чувствовал себя «замечательно».

После появления скандального ролика Плющенко был вынужден сделать публичное заявление. Спортсмен возмутился тем, что в прессу попали эти кадры. Фигурист попытался успокоить своих поклонников, заявив, что идет на поправку.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей, мою семью и спортсменов за поддержку и переживания! Я иду на поправку и у меня все хорошо!» — говорится в обращении Плющенко.

Он посетовал на то, что видеозапись была получена обманным путем. По словам спортсмена, журналисты незаконно пробрались в его палату, представившись родственниками.

«Я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «РЕН ТВ», чьи журналисты сегодня днем, обманув охрану и медсестер, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своем сайте!» — написал фигурист.

Яна Рудковская ранее поделилась подробностями госпитализации мужа. По ее словам, Евгений уже давно чувствовал боль в спине, а 10 января она усилилась, что и привело к срочной госпитализации.

«Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу», — цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

Как известно, повторные боли в спине стали беспокоить Евгения еще летом 2018 года, однако он был вынужден отказался от операции из-за предстоящих многочисленных шоу.