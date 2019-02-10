Навка ответила Тихонову про «стариков» в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила Александру Тихонову, который ранее заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России работает очень много возрастных тренеров.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону посетовал на то, что "всем глубоко наплевать" на происходящее в ФФККР. "Старики работают, всем далеко за семьдесят", — подчеркнул Тихонов.