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Навка ответила Тихонову про «стариков» в фигурном катании 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила Александру Тихонову, который ранее заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России работает очень много возрастных тренеров.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону посетовал на то, что "всем глубоко наплевать" на происходящее в ФФККР. "Старики работают, всем далеко за семьдесят", — подчеркнул Тихонов.
"Почему старики? Это неправда. У нас много молодых. А Максим Траньков, Елена Водорезова? В любом случае, молодое поколение идёт, старается, работает. Я думаю, что в скором времени их будет всё больше и больше", — цитирует ее слова радиостанция "Говорит Москва".
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