Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила Александру Тихонову, который ранее заявил, что в Федерации фигурного катания на коньках России работает очень много возрастных тренеров.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону посетовал на то, что "всем глубоко наплевать" на происходящее в ФФККР. "Старики работают, всем далеко за семьдесят", — подчеркнул Тихонов.
"Почему старики? Это неправда. У нас много молодых. А Максим Траньков, Елена Водорезова? В любом случае, молодое поколение идёт, старается, работает. Я думаю, что в скором времени их будет всё больше и больше", — цитирует ее слова радиостанция "Говорит Москва".