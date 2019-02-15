Вице-чемпионка мира Леонова примет участие в финале Кубка России

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова подтвердила свое участие в финале Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

— Да, в Новгород я еду, это будет мой последний старт в сезоне. Цель? Чистый прокат, — рассказала Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ».

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