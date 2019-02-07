Туктамышева о работе тренером, схожести с Тарасовой и доходах фигуристов

За месяц выступлений в ледовых шоу можно заработать на неплохой автомобиль. Об этом заявила российская фигуристка Елизавета Туктамышева . Бронзовый призёр финала Гран-при 2018 года рассказала о том, как ей удалось вернуться в элиту, прокомментировала уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе и объяснила, почему не хочет тренировать детей.

Нынешний сезон обещал стать одним из самых успешных в карьере Елизаветы Туктамышевой. Российская фигуристка впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, где завоевала бронзовую медаль. Однако конец 2018 года получился немного смазанным: из-за пневмонии спортсменка была вынуждена пропустить национальный чемпионат, что фактически лишило её шанса выступить на первенстве Европы. При этом она всё ещё сохраняет шансы принять участие в чемпионате мира, если Федерация фигурного катания на коньках России одобрит её кандидатуру и включит в итоговый состав на турнир.

В ходе подготовки к первенству планеты подопечная Алексея Мишина пообщалась с Марией Командной. В рамках программы Commandos бронзовая медалистка Гран-при рассказала о том, как себя чувствует после болезни, призналась, сколько прыжков исполняет на тренировках и не постеснялась ответить на провокационный вопрос о занятиях любовью.

О последствиях тяжёлой болезни

Сейчас уже всё хорошо. Я практически пришла в себя. Поначалу приходилось очень тяжело — неуверенно чувствовала себя на льду, терялась в пространстве. После пневмонии возвращение к тренировкам проходило в десять раз хуже, чем после длительного простоя.

Что касается пропуска первенства России, то я была расстроена, хотя и понимала, что этот турнир окончательно вымотал бы меня, если бы решилась на нём выступить. Учитывая тот факт, что он проходил в самом конце года, неизвестно, как бы это отразилось на моём состоянии.

О допуске юниорок до чемпионата России

Я сама дебютировала на первенстве страны в возрасте 13 лет, была очень маленькая. Но мы с Аделиной (Сотниковой. — RT) стали выступать на взрослых турнирах и прессинговать зрелых женщин. Думаю, мне неправильно высказываться за недопуск юных спортсменок до соревнований, но в то же время я понимаю, что это оказывает серьёзное давление на нынешних лидеров сборной.

О чемпионате мира

В эмоциональном плане выступать на национальном турнире сложнее, но более серьёзная конкуренция будет на чемпионате мира. Это обусловлено тем, что там выступят очень сильные девочки из Японии. Не могу точно сказать, попаду ли я туда. Не знаю, что случится в будущем. Но если я буду находиться в хорошей форме, то вероятность моего включения в состав солидно возрастёт.

О пропуске Олимпийских игр

Тяжелее всего переживала непопадание в состав на Олимпиаду в Сочи. Это были мои первые пропущенные Игры. Соревнования проходили в нашей стране, на меня возлагались большие надежды. Грубо говоря, это был провал. Перед Пхёнчханом я была готова к подобному. Спокойно посмотрела турнир, проанализировала и продолжила работать.

О возвращении в элиту

Трудно ответить, благодаря чему удалось вновь вернуться на лидирующие позиции. Я просто тренировалась. После олимпийского цикла приходит ощущение, что определённый этап завершился и у тебя есть возможность начать всё с чистого листа. Кроме того, изменения в правилах фигурного катания пошли на пользу возрастным спортсменкам, что хорошо для меня.

О новом этапе в карьере Медведевой

Переход Евгении к Брайану Орсеру — это часть спортивного пути. Любой может пройти через это. Новый жизненный этап — к этому просто нужно привыкнуть. Я тоже проходила через подобное. Не надо делать большой трагедии. Медведева продолжает выходить на лёд, следовательно, знает, что способна на многое.

О любви к прыжкам

Я продукт старой школы. Начала выступать в 2009-м, когда в женском российском катании наметился серьёзный спад. Тогда было так: если ты исполняешь прыжки, то выигрываешь. После Олимпиады 2010 года многие спортсмены стали делать ставку на компоненты, а я больше люблю прыгать, чем кататься и вращаться.

В межсезонье за одну тренировку фигурист может сделать 60 прыжков. Если идёт подготовка к соревнованиям, то их число сокращается до 20-30. Необходимо держать себя в форме, но необходимо исключить перетренированность.

О чувственном катании

Мы все видим, как в последнее время омолодился наш вид спорта. Приятно, что я показываю на льду женственное катание. Особенно учитывая то, что другие фигуристки неспособны на такое ввиду возраста. А после ухода из спорта Эшли Вагнер Каролины Костнер я стала одной из самых возрастных спортсменок. Приятно быть индивидуальностью.

О том, как часто нужно заниматься сексом

Да хоть каждый день. Зависит от желания. Мне 22, я ещё не понимаю, сколько нужно заниматься любовью именно для здоровья. У меня пока всё в порядке.

Слышала, что футболистам запрещают заниматься сексом перед играми. Есть такая теория. Как показывает практика, она правдива.

О доходах

Если занимать высокие места, то основу заработка составляют призовые. Когда ты только тренируешься, то зарплата небольшая. Чтобы что-то купить, приходится откладывать деньги. При этом выступая в шоу, за один месяц гастролей можно заработать на неплохую машину.

О Мишине и карьере тренера

Алексей Николаевич единственный мужчина в моей жизни, к которому я могу прийти за советом. Как второй отец. Он всегда поможет, выслушает, поймёт. Мне очень повезло, что я его встретила и попала к нему в группу.

Я сама пробовала работать тренером и это безумно тяжело. Ты отдаёшь всю себя. Кататься гораздо легче, чем заниматься с молодыми атлетами. Одно дело состоявшийся спортсмен, когда ты знаешь его и понимаешь, что ему нужно. Но учить детей мне просто не хватит терпения.

Об остром языке и схожести с Тарасовой

Человек имеет право высказываться о других в подобном ключе только в том случае, если он обладает соответствующими заслугами. Звания чемпионки мира мало. Необходимо быть личностью не только в фигурном катании, но и во всей стране.

О том, почему подшучивает над Трампом

Об этом лучше вслух не говорить. Вдруг после этого визу в США не дадут. А у меня как раз там вскоре намечены сборы.