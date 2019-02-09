Слуцкая вспомнила, как ей желали поражения на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, как ей желали поражения соревнованиях.

«В нашем виде спорта иногда происходили вещи, с которыми не так просто психологически смириться. Помню, как шла на посадку в самолёт, и у меня зазвонил телефон. Звонок был от девочки, которая тренировалась со мной в одной группе. И она мне сказала: «Я тебе желаю как можно сильнее облажаться на Олимпиаде», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

Она также выразила мнение, что турниры в США было практически невозможно выиграть, так как местные руководство и публика желали видеть победителями своих чемпионов.

«В Америке был сосредоточен весь наш бизнес, все фигуристы мира там катались и выступали в турах по несколько месяцев в году, в олимпийские сезоны — с апреля по август. Мы там зарабатывали деньги, а Америке были нужны свои чемпионы», — сказала Слуцкая.

Ранее стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию.