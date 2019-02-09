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Слуцкая вспомнила, как ей желали поражения на Олимпиаде 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, как ей желали поражения соревнованиях.
«В нашем виде спорта иногда происходили вещи, с которыми не так просто психологически смириться. Помню, как шла на посадку в самолёт, и у меня зазвонил телефон. Звонок был от девочки, которая тренировалась со мной в одной группе. И она мне сказала: «Я тебе желаю как можно сильнее облажаться на Олимпиаде», — приводит слова спортсменки РИА Новости.
Она также выразила мнение, что турниры в США было практически невозможно выиграть, так как местные руководство и публика желали видеть победителями своих чемпионов.
«В Америке был сосредоточен весь наш бизнес, все фигуристы мира там катались и выступали в турах по несколько месяцев в году, в олимпийские сезоны — с апреля по август. Мы там зарабатывали деньги, а Америке были нужны свои чемпионы», — сказала Слуцкая.
Ранее стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Ирина Слуцкая , РИА Новости
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