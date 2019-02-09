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Туктамышева вышла в лидеры турнира в Словении 

News.ru 3 часа назад
Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на международном турнире Dragon Trophy. Соревнования проходят в Словении.
Туктамышева получила за своё выступление 65,66 балла. Второй результат показала австрийка София Шаллер (52,47), третий — Даша Грм из Словении (52,01).
Другая представительница сборной России Анастасия Гулякова занимает пятое место (48,38).
В мужском первенстве лидирует так же россиянин — Дмитрий Лазукин (91,34). Второй результат у Александра Петрова (79,69).
Как писал News.ru, Тихонов заговорил о фигурном катании и прошёлся по Тутберидзе.
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