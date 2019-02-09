Туктамышева вышла в лидеры турнира в Словении

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на международном турнире Dragon Trophy. Соревнования проходят в Словении.

Туктамышева получила за своё выступление 65,66 балла. Второй результат показала австрийка София Шаллер (52,47), третий — Даша Грм из Словении (52,01).

Другая представительница сборной России Анастасия Гулякова занимает пятое место (48,38).

В мужском первенстве лидирует так же россиянин — Дмитрий Лазукин (91,34). Второй результат у Александра Петрова (79,69).

Как писал News.ru, Тихонов заговорил о фигурном катании и прошёлся по Тутберидзе.