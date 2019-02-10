Японский фигурист Сёма Уно установил мировой рекорд в произвольной программе

Он получил за свой прокат 197,36 балла.

Японский фигурист Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе на турнире четырех континентов в американском Анахайме.

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