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Японский фигурист Сёма Уно установил мировой рекорд в произвольной программе
ТАСС
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ещё 6
1 час назад
Фото: © AP Photo/Chris Carlson
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Японский фигурист Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе на турнире четырех континентов в американском Анахайме.
Он получил за свой прокат 197,36 балла.
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