Боброва: вспоминаю Олимпиаду в Сочи со слезами счастья

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, что от воспоминаний об Олимпийских играх в Сочи у нее на глаза наворачиваются слезы счастья.

Ежегодный День зимних видов спорта, посвященный Олимпийским играм в Сочи и Пхенчхане, проходит в Парке Горького в Москве в воскресенье.