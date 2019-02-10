Боброва: вспоминаю Олимпиаду в Сочи со слезами счастья 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, что от воспоминаний об Олимпийских играх в Сочи у нее на глаза наворачиваются слезы счастья.
Ежегодный День зимних видов спорта, посвященный Олимпийским играм в Сочи и Пхенчхане, проходит в Парке Горького в Москве в воскресенье.
"Только самые положительные воспоминания о Сочи, пусть мы личное не самое удачное выступление показали. Но вспоминаю этот праздник с улыбкой, с восторгом. Сейчас много роликов показывают, приуроченных к пятилетию Игр в Сочи, и слезы на глаза наворачиваются, настолько большая энергетика, настолько все были заряжены на победу. Для меня те Игры ни с чем не сравнимы, ни с первой, ни с третьей Олимпиадой", — сказала Боброва журналистам.