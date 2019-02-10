Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

22-летняя фигуристка по итогам двух видом программ набрала 188,11 балла За короткую программу она заработала 65,66 балла, а за произвольную — 122,45 балла.

Второе место осталось еще за одной россиянкой Анастасией Гуляковой (164,43), третью строчку заняла итальянка Мария Пиредда (159,10).

Фигурное катание. Dragon Trophy. Женщины. Итог

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 188,11 балла

2. Анастасия Гулякова — 164,43

3. Мария Пиредда (Италия) — 159,10

Ранее Туктамышева прокомментировала возможное повышение возрастного ценза.