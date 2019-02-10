Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy, который прошел в столице Словении Любляне, сообщает "Советский спорт".
22-летняя фигуристка по итогам двух видом программ набрала 188,11 балла За короткую программу она заработала 65,66 балла, а за произвольную — 122,45 балла.
Второе место осталось еще за одной россиянкой Анастасией Гуляковой (164,43), третью строчку заняла итальянка Мария Пиредда (159,10).
Фигурное катание. Dragon Trophy. Женщины. Итог
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 188,11 балла
2. Анастасия Гулякова — 164,43
3. Мария Пиредда (Италия) — 159,10
Ранее Туктамышева прокомментировала возможное повышение возрастного ценза.
Газета.Ru: последние новости
Мозер вновь начнет тренировать фигуристов Тарасову и Морозова Туктамышева рассказала о сексе для здоровья Олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал российское фигурное катание
Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Советский спорт
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение