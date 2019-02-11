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Игра в поддавки: Туктамышева сдалась Медведевой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Елизавета Туктамышева провально выступила на турнире в Словении, не сумев толком исполнить сложнейший элемент в женском взрослом катании — тройной аксель — и получив такие баллы, с которыми на чемпионате мира можно лишь с трудом войти в топ-15. Теперь реальные шансы на поездку в Японию появились у Евгении Медведевой и Станиславы Константиновой.
Елизавета Туктамышева заняла первое место на небольшом турнире серии «Б» в Словении под названием Dragon Trophy. Впрочем, проиграть там было решительно невозможно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что второе место заняла другая россиянка Анастасия Гулякова, которая допускала падения, а во время короткой программы и вовсе прервалась секунд на 20, чтобы перевязать шнурки.
Все конкурентки, кроме Туктамышевой, были настолько слабы, что даже это не помешало фигуристке войти в призы.
Однако в данном случае стоит смотреть на не медаль, а на качество выступления. Туктамышева ехала на этот турнир с целью показать, что она восстановилась после болезни и может претендовать на попадание в состав сборной России на главный старт сезона — чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Доказать не получилось.
В короткой программе Императрица осталась без своего главного оружия — тройного акселя: был недокрут и падение.
В произвольном выступлении падения с «трикселя» удалось избежать, однако судьи вновь заметили недокрут, снизив базовую стоимость элемента с восьми баллов до шести, а затем Елизавета еще и не смогла красиво выехать (ее завертело на месте, и пришлось делать лишние движения — выходить через так называемые тройки), и жюри поставили минусы за качество исполнения.
В итоге вместо восьми баллов, которые могли превратиться и в десять в случае хорошего выезда, Туктамышева получила за тройной аксель всего четыре. По сути, элемент ультра-си был потерян. Или все еще не найден после болезни.
Сразу же после этого ученица Алексея Мишина не смогла сделать тройной лутц — получилась бабочка и прыжок лишь в один оборот. Любопытно, что в финале Гран-при фигуристка исполняла вслед за «трикселем» каскад тройной лутц + тройной тулуп, за который тогда получила больше 11 баллов. Здесь же стоял только один прыжок, но это упрощение, видимо, не пошло на пользу.
В итоге за произвольную программу Туктамышева получила 122,45 балла и в сумме — 188,11. Очевидно, что с такими результатами на чемпионате мира делать нечего.
По технике ее каким-то образом обошла даже Гулякова. После объявления оценок Елизавета долго сидела на диванчике в kiss and cry, внимательно рассматривая что-то на планшете — возможно, ей сразу же принесли запись выступления. Мишин находился рядом с ученицей и иногда что-то объяснял с довольно обеспокоенным видом.
Опытный наставник не может не понимать, что до мирового первенства осталось чуть больше месяца, а его фигуристка совсем не готова. Пневмония, сразившая Туктамышеву в декабре 2018 года и не позволившая ей выступить на чемпионатах России и Европы, совершенно выбила спортсменку из соревновательного тонуса иоптимальных физических кондиций.
И вот теперь ситуация с отбором на чемпионат мира запуталась окончательно.
Кто займет третье место в заявке сборной России рядом с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и действующей победительницей ЧЕ Софьей Самодуровой?
На континентальном первенстве еще выступала Станислава Константинова, которая провалила короткую программу и заняла в итоге лишь четвертое место. После этой неудачи сама фигуристка отмечала, что ее шансы на ЧМ практически свелись к нулю, однако даже тот результат был выше, чем баллы Туктамышевой на Dragon Trophy.
Теперь Константинова вновь выглядит реальным кандидатом на поездку в Сайтаму, и она будет отстаивать это право в финале Кубка России.
Также в Великий Новгород, где с 18 по 22 февраля пройдет финал Кубка, приедет Евгения Медведева. Ее канадский наставник Брайан Орсер еще в январе сообщил, что девушка будет биться за попадание на чемпионат мира до конца, но тогда это казалось едва ли не криком последней надежды.
Теперь же, когда Туктамышева проявила слабость, Медведева с ее серьезным международным авторитетом, высочайшими компонентами и техникой, которая в случае идеального исполнения позволит побороться за пьедестал с любыми соперницами, становится серьезным претендентом на ЧМ.
По сути, если Евгения чисто откатает обе программы и убедит Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) в том, что период постоянных ошибок и нестабильности остался позади, скорее всего, именно она и отправится в Сайтаму.
Если, конечно, Туктамышева внезапно не выдаст в финале Кубка два лучших тройных акселя в своей жизни, во что пока верится с трудом. Даже пребывая в оптимальной форме, Императрица в этом сезоне хорошо выезжала с «трикселя» раза два от силы.
Так финал Кубка России в Великом Новгороде внезапно превратился в один из самых ожидаемых турниров в сезоне. То ли еще будет?
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Станислав Константинов , Елизавета Туктамышева
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