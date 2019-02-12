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Загитова поразила известного тренера своими способностями 

Газета.Ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Специалист Деян Габриэль Панилио из Филиппин сомневается, что его подопечные когда-либо смогут достичь такого уровня же, как чемпионка Олимпийских игр 2018 года Алина Загитова.
Тренер также назвал россиянку безусловной фавориткой чемпионата мира по фигурному катанию.
"Безусловно, фаворитка первенмирового ства — Алина Загитова. Сможет ли моя подопечная достигнуть такого же уровня? Нет, пожалуй. Это космос", — цитируют филиппинца "Дни.Ру".
Мировое первенство пройдет в японском Сайтаме с 18 по 24 марта 2019 года.
Ранее дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе и фигуристка Диана Дэвис рассказала болельщикам в инстаграме некоторые подробности своей жизни.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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