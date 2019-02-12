Дочь Тутберидзе назвала США своей любимой страной

Фигуристка Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, какая страна является её самой любимой.

Отвечая на вопросы подписчиков в сервисе «Stories» в социальной сети Instagram, Дэвис заявила, что её любимой страной является США.

Спортсменка также призналась, что ежедневно проводит на льду около четырёх часов.