Дочь Тутберидзе назвала США своей любимой страной 

Фигуристка Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, какая страна является её самой любимой.
Отвечая на вопросы подписчиков в сервисе «Stories» в социальной сети Instagram, Дэвис заявила, что её любимой страной является США.
Спортсменка также призналась, что ежедневно проводит на льду около четырёх часов.
В настоящее время Дэвис представляет Россию. На Первенстве страны среди юниоров, которое проходило в феврале, она вместе с Глебом Смолкиным заняла девятое место в соревновании танцевальных пар.
Ранее Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о тренере Этери Тутберидзе.