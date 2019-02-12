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Дочь Тутберидзе назвала США своей любимой страной 

RT на русском + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: ©di__davis / instagram
Фигуристка Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, какая страна является её самой любимой.
Отвечая на вопросы подписчиков в сервисе «Stories» в социальной сети Instagram, Дэвис заявила, что её любимой страной является США.
Спортсменка также призналась, что ежедневно проводит на льду около четырёх часов.
В настоящее время Дэвис представляет Россию. На Первенстве страны среди юниоров, которое проходило в феврале, она вместе с Глебом Смолкиным заняла девятое место в соревновании танцевальных пар.
Ранее Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о тренере Этери Тутберидзе.
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