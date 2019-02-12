Участие Туктамышевой в Кубке России поставили под сомнение

«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Она в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», — рассказал Горшков Sport24.

Туктамышева выиграла международный турнир в Словении. Второе место также заняла россиянка Анастасия Гулякова.

Финал Кубка России пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.