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Участие Туктамышевой в Кубке России поставили под сомнение 

News.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал возможное участие Елизаветы Туктамышевой в Кубке России.
«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Она в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», — рассказал Горшков Sport24.
Туктамышева выиграла международный турнир в Словении. Второе место также заняла россиянка Анастасия Гулякова.
Финал Кубка России пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Как писал News.ru, Евгения Медведева примет участие в Кубке России.
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