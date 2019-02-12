Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал возможное участие Елизаветы Туктамышевой в Кубке России.
«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Она в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», — рассказал Горшков Sport24.
Туктамышева выиграла международный турнир в Словении. Второе место также заняла россиянка Анастасия Гулякова.
Финал Кубка России пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.
Как писал News.ru, Евгения Медведева примет участие в Кубке России.