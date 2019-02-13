Сотникова рассказала о своей реакции на комментарии фанатов о её первом интервью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о своей реакции на комментарии болельщиков о её самом первом интервью. «Просто представьте, ребёнок 12 лет с таким восхищением читает своё интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей, и видит негатив. Что было? Я лучше промолчу. Так как я человек принимающий всё близко к сердцу и не понимавший тогда, что же я сделала людям такого, что они вот так пишут», — рассказала Сотникова в своём Instagram. Она отметила, что после это его мама, по образованию детский психолог, долго приводила её в чувства. «И начала объяснять «что такое хорошо, а что такое плохо». И с каждым интервью я становилась опытнее и понимала, что такое публичность», — добавила фигуристка. Ранее Алина Загитова заявила, что перестала замечать сообщения о ней в СМИ.