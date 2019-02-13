Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотникова рассказала о своей реакции на комментарии фанатов о её первом интервью 

RT на русском + ещё 7 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о своей реакции на комментарии болельщиков о её самом первом интервью.
«Просто представьте, ребёнок 12 лет с таким восхищением читает своё интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей, и видит негатив. Что было? Я лучше промолчу. Так как я человек принимающий всё близко к сердцу и не понимавший тогда, что же я сделала людям такого, что они вот так пишут», — рассказала Сотникова в своём Instagram.
Она отметила, что после это его мама, по образованию детский психолог, долго приводила её в чувства.
«И начала объяснять «что такое хорошо, а что такое плохо». И с каждым интервью я становилась опытнее и понимала, что такое публичность», — добавила фигуристка.
Ранее Алина Загитова заявила, что перестала замечать сообщения о ней в СМИ.
RT на русском: последние новости
Дочь Тутберидзе назвала США своей любимой страной Авербух выразил мнение, что Медведева бросила все силы на подготовку к ЧМ Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию
Фигурное катание , Прочее , Аделина Сотникова , Алина Загитова
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение