Орсер бросил Медведеву

Орсер не поедет с Медведевой на финал Кубка России

Канадский специалист Брайан Орсер не будет сопровождать свою ученицу Евгению Медведеву в Великом Новгороде на Кубке России. Вместе с серебряным призером Олимпиады на соревнования приедет тренер из группы Орсера Трейси Уилсон.

Российская фигуристка-одиночница Евгения Медведева останется без поддержки своего наставника Брайна Орсера в финале Кубка России. На соревнованиях серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане будет сопровождать тренер из группы Орсера Трейси Уилсон.

«В этот раз с Евгенией поедет Трейси Уилсон», — приводит слова канадского специалиста сайте телеканала «360».

Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, который примет соревнования второй год подряд. По итогам этого турнира и уже прошедшего чемпионата Европы в Минске будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира 2019 года в японском городе Сайтама, который состоится в период с 18 по 24 марта.

Напомним, что 19-летняя Медведева занимается в команде у Орсера с лета прошлого года, когда после долгих лет сотрудничества она покинула своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Под руководством Орсера российская фигуристка пока не добилась серьезных успехов. Двукратная чемпионка мира не смогла пробиться в финал Гран-при в Ванкувере из-за неубедительных результатов на этапах соревнований. Также Медведева не попала в состав национальной сборной на первенство Европы в Минске, заняв лишь седьмое место на чемпионате России.

По мнению Орсера, у Медведевой остается шанс попасть в сборную России для участия в чемпионате мира в Японии.

А проблемы, которые сейчас переживает россиянка, как отметил тренер, обязательны для ее становления.

«Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах. Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах», — начал он.

«Посмотрите на Каролину Костнер , Мао Асаду, Ким Ю-На — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми. Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься», — отметил Орсер.

«Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир», — подчеркнул канадский специалист.

Орсер также рассказал о положительных качествах Медведевой. По словам тренера, он не намерен менять менталитет россиянки, а также уважает ее за отношение к фигурному катанию.

«Менять ее менталитет? А зачем бороться с характером победителя? Возьмем Юзуру Ханю. В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую. И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времен. Он выиграл две Олимпиады — вот что запоминается! Но всегда невозможно быть первым», — заметил он.

«Мне категорически все равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов. С адаптацией проблем тоже нет.

У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно все получиться. И вы увидите это», — пообещал Орсер.

Главными конкурентками Медведевой в финале Кубка России станут Елизавета Туктамышева и новоиспеченная чемпионка Европы Софья Самодурова. Туктамышева после пропуска чемпионата Европы из-за болезни вернулась победой на турнире Dragon Trophy, а 16-летняя Самодурова продолжает готовиться к Кубку России. Что же до Алины Загитовой, то ее результаты в этом сезоне самые стабильные, а программа одна из сильнейших, поэтому нет сомнений, что ученица Этери Тутберидзе точно поедет в Японию.

Известный российский хореограф Илья Авербух считает, что из-за высокой конкуренции тренерскому штабу сборной России придется непросто в выборе состава на первенство мира.

«Конечно, перед федерацией будет большая дилемма, если Медведева хорошо проявит себя на Кубке России. И я представляю, какие в таком случае будут сложные споры при определении состава на чемпионат мира», — поделился своим мнением Авербух в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что сегодняшняя форма Медведевой остается загадкой. Но, по словам Авербуха, сейчас Евгения наверняка надеется на возвращение в сборную.

«Никто не знает, в какой форме сейчас находится Женя.

Она подводила себя к пику формы на каждый турнир, но в этом сезоне у нее на соревнованиях не получалось выступить успешно.

Я уверен, что у нее сейчас все силы брошены на подготовку к чемпионату мира, — заявил Авербух.

Также стало известно, что на соревнованиях у женщин в Кубке России ожидается аншлаг. Как сообщил администратор ледовой арены Великого Новгорода в беседе с изданием «Спорт день за днем», все билеты на короткую и произвольную программы у женщин реализованы в первый день продаж. Поступление дополнительных билетов не планируется.

«Стулья же никто на Кубок России не поставит, к сожалению», — отметил администратор.

Интересно, что вместимость арены, на лед которой будут выходить олимпийские призеры, составляет всего 1080 зрителей. Поэтому немудрено, что билеты были выкуплены уже в первый день продаж.