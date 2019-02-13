Российский конькобежец испугался сдавать допинг-пробу

Чемпион мира-2019 российский конькобежец Руслан Мурашов рассказал о своём отношении к допинг-контролю.

Спортсмен ответил на вопрос, не боится ли он, что ему в еду могут подсыпать запрещённые вещества.

«Есть такой страх. Я недавно сдавал допинг-пробу, и мне было страшно», — цитирует его корреспондент News.ru.

Мурашов также вспомнил ситуацию с дисквалификацией другого россиянина Павла Кулижникова за допинг. Проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний в марте 2016-го. 21 апреля 2016 года отстранение было снято.

Неудачи Кулижникова на ЧМ объяснили бременем лидерства, писал News.ru.