Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на Юношеском олимпийском фестивале 

ТАСС + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы в женских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.
Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала результат 72,57 балла. Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (58,91), третьей стала украинка Анастасия Архипова (58,58). Щербакова — единственная россиянка, выступающая на турнире.
Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при и выиграла чемпионат России. В октябре 2018 года на Кубке России Щербакова впервые в истории женского фигурного катания выполнила два четверных лутца в одной программе.
Позднее в среду короткую программу представят мужчины, где от России будет участвовать Илья Яблоков. Произвольные выступления пройдут в четверг.
ТАСС: последние новости
Конькобежец Мурашов признался, что опасается быть замешанным в допинговый скандал Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров Японский фигурист Сёма Уно установил мировой рекорд в произвольной программе
Фигурное катание , Анна Щербакова , Анастасия Архипова
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение