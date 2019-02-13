Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на Юношеском олимпийском фестивале

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы в женских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, показала результат 72,57 балла. Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (58,91), третьей стала украинка Анастасия Архипова (58,58). Щербакова — единственная россиянка, выступающая на турнире.

Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при и выиграла чемпионат России. В октябре 2018 года на Кубке России Щербакова впервые в истории женского фигурного катания выполнила два четверных лутца в одной программе.

Позднее в среду короткую программу представят мужчины, где от России будет участвовать Илья Яблоков. Произвольные выступления пройдут в четверг.