Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос об участии своей подопечной в финале Кубка России.
Финал Кубка России является этапом отбора на чемпионат мира в Сайтаме.
"Поедет ли Елизавета Туктамышева на финал Кубка России? Этого вопроса я от вас не слышал, следующий", — сказал Мишин.
Также Мишин не стал рассказывать, гарантировано ли место победительнице чемпионата Европы Софьи Самодуровой на ЧМ. Специалист попросил адресовать этот вопрос федерации.
"Задавайте вопрос Федерации", — цитирует Мишина "Спорт день за днем".
Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде с 18 по 23 февраля.