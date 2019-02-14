Мишин об участии Туктамышевой в финале КР: «Не слышал от вас этого вопроса»

Финал Кубка России является этапом отбора на чемпионат мира в Сайтаме.

"Поедет ли Елизавета Туктамышева на финал Кубка России? Этого вопроса я от вас не слышал, следующий", — сказал Мишин.

Также Мишин не стал рассказывать, гарантировано ли место победительнице чемпионата Европы Софьи Самодуровой на ЧМ. Специалист попросил адресовать этот вопрос федерации.

"Задавайте вопрос Федерации", — цитирует Мишина "Спорт день за днем".

Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде с 18 по 23 февраля.