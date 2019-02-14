Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила ушиб после падения во время тренировки перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, передает РИА "Новости".
На самом заходе на тройной лутц ученица Этери Тутберидзе едва не столкнулась с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Пытаясь избежать контакта, Щербакова жестко упала и ударилась о борт.
После инцидента россиянка отказалась от отработки четверного лутца. Позднее у нее не получился тройной сальхов, а также она не смогла зайти на тройной лутц.
Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале.