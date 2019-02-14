Ученица Тутберидзе получила травму во время тренировки

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила ушиб после падения во время тренировки перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, передает РИА "Новости"

На самом заходе на тройной лутц ученица Этери Тутберидзе едва не столкнулась с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой . Пытаясь избежать контакта, Щербакова жестко упала и ударилась о борт.

После инцидента россиянка отказалась от отработки четверного лутца. Позднее у нее не получился тройной сальхов, а также она не смогла зайти на тройной лутц.

Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале.