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Ученица Тутберидзе получила травму во время тренировки 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила ушиб после падения во время тренировки перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, передает РИА "Новости".
На самом заходе на тройной лутц ученица Этери Тутберидзе едва не столкнулась с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Пытаясь избежать контакта, Щербакова жестко упала и ударилась о борт.
После инцидента россиянка отказалась от отработки четверного лутца. Позднее у нее не получился тройной сальхов, а также она не смогла зайти на тройной лутц.
Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Анастасия Архипова , РИА Новости
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