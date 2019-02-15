Гроза Медведевой: на что способна преемница Туктамышевой

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде состоится финал Кубка России по фигурному катанию. Особое внимание будет привлечено к соревнованиям среди женщин-одиночниц, где выступят серебряный призер Олимпиады 2018 года и чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, обладательница серебра этапа Гран-при Хельсинки Станислава Константинова , а также победительница первенства мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.

По итогам турнира тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) составит заявку российской сборной на грядущий чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

Несмотря на громкие имена, одной из фавориток турнира является 16-летняя фигуристка Анастасия Гулякова, которая, как и Туктамышева, занимается в группе известного тренера Алексея Мишина.

Однако общий тренер не является единственным, что связывает двух фигуристок. В грядущем турнире 16-летняя спортсменка намерена выполнить один из сложнейших в женском одиночном катании элемент — тройной аксель.

В настоящее время данным прыжком владеют помимо Гуляковой и Туктамышевой владеет только японская фигуристка Рика Кихира, которая, дебютировав в нынешнем сезоне на взрослом уровне, выиграла этапы Гран-при в Японии и Франции, завоевала золото в финале, а также стала победительницей чемпионата четырех континентов.

«Да, я буду прыгать тройной аксель. На прошедшем турнире в Любляне мы его протестировали в соревновательном режиме, я с этим справились. Оценила бы свое выступление в Словении на четыре с минусом. Я не смогла закончить короткую программу, потому что у меня развязался ботинок, а рефери не остановил музыку. У меня такая проблема вообще возникла впервые! Приматывают ли фигуристки шнурки скотчем? Да, но надо к этому привыкать. Теперь вот знаю, что так бывает», — приводит слова Гуляковой издание «Облгазета.Ru».

Также она поделилась мнением относительно своих соперниц на турнире, заявив, что ориентируется только на свои способности.

«Для меня задачи не изменились. Дело не в соперницах, я должна бороться сама с собой и показать максимально высокий результат», — добавила фигуристка.

Примечательно, что именно Гулякова может стать преемницей Туткамышевой. Елизавете уже 22 года. И, хотя она о завершении карьеры на данный момент не думает, ее кондиции не являются идеальными. После победы на этапе Гран-при в Канаде, она стала третьей в финале турнира, но на чемпионате России из-за болезни выступить не смогла.

Также она пропустила европейское первенство, но приняла участие в турнире Dragon Trophy в Словении, где заняла первое место, набрав 188,11 балла. Любопытно, что вторую строчку заняла как раз Гулякова — 164,43 балла.

Стоит отметить, что Туктамышева также рискует пропустить грядущий финал Кубка России. По словам главы ФФККР Александра Горшкова, фигуристка включена в состав участников, однако существует вероятность того, что она снимется с соревнований.

«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Она в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», — цитирует Горшкова Sport24.

В текущем сезоне Гулякова заняла первое место на двух этапах Кубка России. На первых соревнованиях она победила с общим результатом 210,15 балла, а на третьем этапе выступила хуже на 0,04 балла.

Приняла 16-летняя фигуристка участие и на чемпионате России в Саранске, по итогам которого был определен состав национальной сборной на первенство Европы, прошедший в Минске.

Победу в турнире одержала 14-летняя Анна Щербакова , не сумевшая отобраться на континентальный турнир из-за возрастного лимита, а Гулякова же расположилась на десятой строчке с результатом 202,63 балла.

Свою карьеру Анастасия, родившаяся в городе Ревда (Свердлоская область. — прим. «Газета.Ru»), в фигурном катании начала в трехлетнем возрасте. До 2015 года она занималась в ледовом дворце «Старт» в Первоуральске, а ее тренером был Петр Кипрушев. После этого спортсменка переехала в Москву, где в течение трех лет тренировалась в Училище олимпийского резерва №4 им. А. Я. Гомельского под руководством Ильи Климкина.

В группе Климкина Гулякова завоевала золотые медали на юниорских международных турнирах Golden Spin в Загребе и Volvo Open Cup в Риге. Также она заняла первое место на первом этапе Кубка России, а в финале расположилась на итоговой пятой строчке, уступив Алене Косторной, Анастасии Губановой , Дарье Паненковой и Софье Истоминой.

Перед началом нового сезона Гулякова приняла решение переехать в Санкт-Петербург, где теперь занимается в группе Алексея Мишина.

Интересно, что 16-летняя фигуристка может составить серьезную конкуренцию не только своего партнерше по группе, но и Евгении Медведевой, которая в нынешнем сезоне высокими результатами не блещет.

В активе 19-летней россиянки, которая с лета прошлого года занимается к группе известного канадского специалиста Брайана Орсера, бронза этапа Гран-при в Канаде и четвертое место на французском этапе. В финал соревнований Медведева не пробилась, а на чемпионате России она расположилась только на седьмом итоговой позиции.

При этом результаты Гуляковой в текущем сезоне превосходят показатели чемпионки мира и Европы. Самым высоким результатом Медведевой стали 205,90 балла на российском первенстве, тогда как ученица Мишина на этапах Кубка России набирала более 210 баллов. На турнире в Саранске же Анастасия уступила Евгении около трех баллов.