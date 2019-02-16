Больше не звезда? Медведеву не позвали в шоу с Загитовой

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Шоу без Медведевой: Загитову и Туктамышеву позвали в Японию 

Газета.Ru 1 час назад
Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on Ice, которое состоится в Японии. Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева не попала в японский тур.
Одни из сильнейших отечественных фигуристок-одиночниц Алина Загитова и Елизавета Туктамышева приглашены в известное ледовое шоу Stars on Ice, которое пройдет в Японии с 29 по 31 марта. Россиянки выйдут на лед вместе с лидерами мирового фигурного катания — компанию им составят семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, чемпионка четырех континентов — 2019 Рика Кихира, олимпийские чемпионы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, а также многие другие.
Интересно, что не попала в заявку на тур не менее известная в Японии российская фигуристка — Евгения Медведева.
Ученица Брайана Орсера выступит на Stars on Ice, но только не в японском туре, а в канадском.
Событие пройдет в 12 городах страны кленового листа с 26 апреля по 16 мая.
В различных турах в шоу также выступят серебряный призер чемпионата мира Шома Уно, трехкратный чемпион мира Патрик Чан, чемпион мира 2018 года Нэтан Чен, обладательница серебряной медали чемпионата мира-2015 Сатоко Мияхара и чемпионка Четырех континентов-2018 Каори Сакамото.
Stars on Ice было основано в 1986 году. Туристическое шоу гастролирует по США, Канаде, Японии, Китаю, а также несколько раз было показано в Бразилии, Южной Кореи и в разных странах Европы. За 32 сезона было показано 1600 представлений.
Однако до выступления в ледовом шоу фигуристам предстоят важные соревнования. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева выступят в финале Кубка страны, по итогом которого определится состав национальной команды на чемпионат мира в Японии.
Интересно, что остается под вопросом участие Елизаветы Туктамышевой в турнире. После тяжелой болезни ученица Алексея Мишина неубедительно выступила на Dragon Trophy в Словении. Соревнование она хоть и выиграла, но вот ее прокат оставил много вопросов — Туктамышева упала с фирменного тройного акселя.
К тому же, Елизавета уже заявлена тренерским состав сборной России на Универсиаду.
Так что почти наверняка ее путевка на чемпионат мира в Японии отойдет Евгении Медведевой.
Что касается подопечной Орсера, то она на Кубок России приедет без своего тренера, но отдохнувшей и с позитивным заделом. Медведева пропустила чемпионат Европы в Минске из-за неудачных стартов в рамках Гран-при. При этом ее и психологическая, и физическая форма до сих пор остаются загадкой. Но если в финале Кубка страны она выступит в свою силу, то практически наверняка поедем и в Японию.
Третье место на первенство мира будет отдано новоиспеченной чемпионке Европы Софье Самодуровой. 16-летняя фигуристка из группы Алексея Мишина приедет и на Кубок России. Туда же отправится и провалившаяся на чемпионате Европы Станислава Константинова, которой уже вряд ли что-то поможет вернуть место в сборной.
Финал Кубка России пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Женщины представят короткую программу 21 февраля, произвольную — 22 февраля. В городе, который второй год подряд примет соревнование, ожидается ажиотаж в связи с приездом лучших фигуристов страны. Все билеты на короткую программу у женщин реализованы еще в первый день продаж. А поступление дополнительной квоты не планируется. Да и некуда — арена в Великом Новгороде рассчитана на чуть более одной тысячи зрителей.
Официальный состав на финал Кубка России до сих пор неизвестен. Как сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на слова пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольги Ермолиной, тренерам уже известен состав участников турнира, однако его не оглашают нарочно, чтобы не создавать шумиху и домыслы о том, какие фигуристы поедут на чемпионат мира.
Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Турнир никак не пересекается с ледовыми шоу, так что при желании фигуристы смогут выступить везде.
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Фигурное катание , Видео , Статьи , Евгения Медведева , Хавьер Фернандес , Алексей Мишин , Станислав Константинов , Меган Дюамель , Эрик Рэдфорд , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Патрик Чан
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