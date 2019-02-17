Сотникова покаталась на коньках на Байкале

В своем инстаграме спортсменка поделилась эмоциями от своего пребывания на Байкале. отметив, что теперь понимает людей, которые так рвутся в это место.

"Понимаю, почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Ощущения нереальные, каждый человек должен тут побывать! Чистый кайф", — написала Сотникова под фото.

Также она выложила видео, на котором она исполняет некоторые пируэты на коньках.

Ранее Сотникова призналась, что мама долго откачивала ее после первых интервью.