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Сотникова покаталась на коньках на Байкале 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела выходные на озере Байкал, сообщает "Советский спорт".
В своем инстаграме спортсменка поделилась эмоциями от своего пребывания на Байкале. отметив, что теперь понимает людей, которые так рвутся в это место.
"Понимаю, почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Ощущения нереальные, каждый человек должен тут побывать! Чистый кайф", — написала Сотникова под фото.
Также она выложила видео, на котором она исполняет некоторые пируэты на коньках.
Ранее Сотникова призналась, что мама долго откачивала ее после первых интервью.
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Фигурное катание , Аделина Сотникова , Советский спорт
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