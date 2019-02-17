«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал

Олимпийская чемпионка Сотникова покаталась на коньках на Байкале

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова провела свои выходные недалеко от Иркутска, на озере Байкал. Фигуристка не отказала себе в удовольствии встать на коньки, чтобы покататься по замерзшему водоему.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова провела выходные недалеко от Иркутска, на озере Байкал. Туда фигуристка отправилась в том числе и затем, чтобы покататься на коньках по замерзшему водоему.

От своего уик-энда девушка осталась в полном восторге.

«Понимаю, почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Ощущения нереальные, каждый человек должен тут побывать! Чистый кайф», — написала Аделина под своей фотографией в инстаграме.

Не обошлось также и без фигурного катания на льду. Девушка отметила, что это было одной из ее целей — просто снова встать на коньки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14) 16 Фев 2019 в 2:39 PST В социальной сети Сотникова опубликовала видеоролик, на котором видно, как она вместе с друзьями исполняет несколько пируэтов. Подписала она публикацию словами из песни Юлии Зиверт «Жизнь».

Напомним, что Аделина стала первой в истории российского спорта олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.

На зимних Олимпийских играх, которые проводились в Сочи в 2014 году, Сотникова завоевала награду высшей пробы, обойдя главную претендентку на медали — соотечественницу Юлию Липницкую

Однако после Олимпиады карьера Сотниковой пошла на спад. Девушке мешали многочисленные серьезные травмы, которые не давали ей выступать на официальных турнирах.

Из-за проблем со здоровьем фигуристка не смогла поехать на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Диагноз, который изначально поставили спортсменке, не был верным, что осложнило ее лечение.

К тренеру Евгению Плющенко Сотникова ушла в апреле 2017 года от прошлой наставницы Елены Буяновой , вместе с которой и завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи. Сначала специалист уверял, что пропуск Олимпиады еще не означает официальное завершение спортивной карьеры Аделины.

Однако уже в декабре 2018 года, спустя почти год после Игр, Плющенко посоветовал фигуристке закончить с большим спортом.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя — выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — поделился Евгений.

Сотникова не забросила фигурное катание. Вместе со своим наставником она выступает в ледовых шоу. В январе 2019 года она призналась, что именно эти выступления не давали ей сдаваться и здорово мотивировали фигуристку.

Стоит отметить, что вместе с Аделиной в шоу Плющенко выступает еще одна именитая фигуристка — Липницкая. У Юлии также после Олимпиады карьера пошла на спад. Фигуристке пришлось оставить большой спорт из-за проблем со здоровьем. Из-за строгой диеты и спортивного питания, которого Липницкая была вынуждена придерживаться, у нее развилась анорексия.

В своем инстаграме Сотникова поделилась, что сумела вернуть прежний вес. Спортсменка смогла похудеть на десять килограммов, которые набрала, пока у нее не было спортивной практики из-за травм.

Аделина отметила, что самым главным для нее остается удержать вес, который может вернуться.

«Это вид! Я похудела почти на десять килограммов за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет пять назад… На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте соревновательный. Самое сложное будет впереди — удержать его», — написала Аделина.

После закрытия сезона ледовых шоу Сотникова поблагодарила болельщиков, которые оказывали поддержку не только ей, но и всей команде. Она отметила, что именно это заставляло ее двигаться вперед и не сдаваться.

«Всем спасибо за теплые отзывы! Спасибо, что приходили на наши шоу! За овации, аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали!

Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом», — заключила спортсменка.

И даже на отпуске, как можно заметить, Сотникова не забывает любимое дело и покоряет Байкал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14) 6 Фев 2019 в 3:07 PST Также девушка не забрасывает тренировки и в спортзале, о чем делится со своими подписчиками.