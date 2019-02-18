«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание

«Мы поспешили»: канадский тренер Медведевой признал свою ошибку

Смена образа российской фигуристки Евгении Медведевой не пошла ей на пользу, считает ее тренер Брайан Орсер. Канадский специалист отметил, что такое решение могло быть ошибкой.

"Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть — ее катание, ее душа", — подчеркнул Орсер.

Однако на соревнованиях это не сработало. Тем не менее, по словам специалиста, даже плохой опыт полезен и в дальнейшей может помочь карьере фигуристки.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева приедет на финал Кубка России без своего Брайана Орсера. Канадский специалист останется на родине, а с россиянкой он отправил тренера из своей группы Трейси Уилсон.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане и во время турнира Евгения Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Однако после Игр-2018, на которых она дважды стала второй, спортсменка перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру, с которым серьезных успехов пока не достигла.