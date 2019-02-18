«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание

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«Мы поспешили»: канадский тренер Медведевой признал свою ошибку 

ТВ Центр + ещё 7 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Смена образа российской фигуристки Евгении Медведевой не пошла ей на пользу, считает ее тренер Брайан Орсер. Канадский специалист отметил, что такое решение могло быть ошибкой.
"Как тренеры мы, вероятно, немного поспешили. Мы хотели показать новую, другую Евгению Медведеву. Но она прекрасна такая, как она есть — ее катание, ее душа", — подчеркнул Орсер.
По его словам, программа "Тоска", поставленная Мишей Ге, больше подходит россиянке. При этом канадец отметил, что процесс подготовки короткой программы на музыку джазовой певицы Натали Коул пошел на пользу. Он подчеркнул, что Евгения поработала с хореографами Дэвидом Уилсоном и Сандрой Безик и попробовала себя в новой роли. По его словам, для взрослой фигуристки это здорово, передает "Российская газета".
Однако на соревнованиях это не сработало. Тем не менее, по словам специалиста, даже плохой опыт полезен и в дальнейшей может помочь карьере фигуристки.
Ранее стало известно, что Евгения Медведева приедет на финал Кубка России без своего Брайана Орсера. Канадский специалист останется на родине, а с россиянкой он отправил тренера из своей группы Трейси Уилсон.
Перед Олимпиадой в Пхенчхане и во время турнира Евгения Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Однако после Игр-2018, на которых она дважды стала второй, спортсменка перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру, с которым серьезных успехов пока не достигла.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Миша Ге , Натали Коул , Дэвид Уилсон , "Российская газета"
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