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Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российской фигуристке Евгении Медведевой необходимо прибавлять в скорости и качестве элементов. Об этом рассказал её тренер — канадец Брайан Орсер.
«Нам необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться», — цитирует Орсера «Российская газета».
Также канадский специалист восхитился ученицами Этери Тутберидзе — 14-летними Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Сейчас, по его словам, наступило их время.
«Эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать», — уверен Орсер.
На прошедшем в декабре 2018 года чемпионате России Щербакова взяла золото, Трусова — серебро, а бронзу — ещё одна воспитанница Тутберидзе — Алёна Косторная. Медведева осталась седьмой.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Щербакова , "Российская газета"
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