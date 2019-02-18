Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

Российской фигуристке Евгении Медведевой необходимо прибавлять в скорости и качестве элементов. Об этом рассказал её тренер — канадец Брайан Орсер.

«Нам необходимо работать над скоростью и качеством элементов — прыжков, вращений, дорожек. Ну и, конечно, показывать взрослое катание, запоминающиеся выступления. Этим нужно выделяться», — цитирует Орсера «Российская газета».

Также канадский специалист восхитился ученицами Этери Тутберидзе — 14-летними Александрой Трусовой и Анной Щербаковой . Сейчас, по его словам, наступило их время.

«Эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать», — уверен Орсер.

На прошедшем в декабре 2018 года чемпионате России Щербакова взяла золото, Трусова — серебро, а бронзу — ещё одна воспитанница Тутберидзе — Алёна Косторная. Медведева осталась седьмой.