Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца в финале Кубка России

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России в Великом Новгороде. Фигуристы получили 77,53 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов (72,33), третьими идут Аннабель Морозова и Андрей Багин (69,06). В соревнованиях юниоров после ритм-танца лидируют Диана Дэвис и Глеб Смолкин , набравшие 65,29 балла. Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (64,29), третьими — Ника Дайнеко и Леонид Окин (60,33). Загорски и Гурейро являются двукратными победителями финалов Кубка России (2016, 2017). На этапах Гран-при в текущем сезоне фигуристы завоевали серебро (Япония) и бронзу (США). На декабрьском чемпионате России Загорски и Гурейро заняли седьмое место. Произвольный танец фигуристы покажут во вторник. Финал Кубка России завершится 22 февраля.