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Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца в финале Кубка России 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: ТАСС
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России в Великом Новгороде.
Фигуристы получили 77,53 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов (72,33), третьими идут Аннабель Морозова и Андрей Багин (69,06).
В соревнованиях юниоров после ритм-танца лидируют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравшие 65,29 балла. Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (64,29), третьими — Ника Дайнеко и Леонид Окин (60,33).
Загорски и Гурейро являются двукратными победителями финалов Кубка России (2016, 2017). На этапах Гран-при в текущем сезоне фигуристы завоевали серебро (Япония) и бронзу (США). На декабрьском чемпионате России Загорски и Гурейро заняли седьмое место.
Произвольный танец фигуристы покажут во вторник. Финал Кубка России завершится 22 февраля.
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