Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Медведевой признал талант фигуристок Тутберидзе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер высказал мнение об ученицах группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Российская газета».
По мнению Орсера, Александра Трусова и Анна Щербакова показывают высокий уровень катания.
«Эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать», — заявил он.
Тренер отметил, что его подопечной необходимо работать над скоростью и качеством элементов, а также выделяться за счет взрослого катания.
«В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным», — добавил он.
На прошедшем в Саранске взрослом чемпионате России все три призовых места в женском одиночном катании достались воспитанницам Тутберидзе: победительницей стала Щербакова, серебро завоевала Трусова, бронзовая медаль досталась Алене Косторной. Медведева заняла седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы.
В тренерскую группу Тутберидзе также входит 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Медведеву, на тот момент тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе. После этого Медведева уехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством Орсера.
Последние новости
Арест американского инвестора ударил по экономике России «Северному потоку-2» снова усложнили жизнь Россияне останутся без дешевых автомобилей
Комментарии
Фигурное катание
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение