Тренер Медведевой признал талант фигуристок Тутберидзе

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер высказал мнение об ученицах группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Российская газета».

По мнению Орсера, Александра Трусова и Анна Щербакова показывают высокий уровень катания.

«Эти девочки удивительные. И очень трудолюбивые. Сейчас их время блистать», — заявил он.

Тренер отметил, что его подопечной необходимо работать над скоростью и качеством элементов, а также выделяться за счет взрослого катания.

«В женском одиночном катании нам вообще следует подумать о долголетии. Нам нужны такие фигуристки, как Каролина Костнер, выступления которой и в 30 лет никого не оставляли равнодушным», — добавил он.

На прошедшем в Саранске взрослом чемпионате России все три призовых места в женском одиночном катании достались воспитанницам Тутберидзе: победительницей стала Щербакова, серебро завоевала Трусова, бронзовая медаль досталась Алене Косторной. Медведева заняла седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы.

В тренерскую группу Тутберидзе также входит 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Медведеву, на тот момент тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе. После этого Медведева уехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством Орсера.